У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

Для многих месяц будет насыщенным Источник: flux.dev











Осень — не время, чтобы расслабляться. Кажется, что еще вчера на улице было ясное солнце и тепло, но и морозы не заставят себя ждать. Тем более, что Новый год, а вместе с ним и закрытие дедлайнов, намного ближе, чем кажутся. Поэтому для тех, кто в такое напряженное время ищет ответы на свои вопросы в эзотерических практиках, новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп на октябрь. Читайте в ее авторской колонке.

Овен — Башня

Приготовьтесь к резким и внезапным переменам, которые до основания разрушат ваш уютный мирок. Как было прежде, уже никогда не будет. В личной жизни могут быть конфликты, наружу выйдут темы и проблемы, которые давно копились или были не решенными. В финансовой сфере приготовьтесь к незапланированным тратам.

Телец — Королева Кубков

Хороший месяц, можете рассчитывать на безопасность и комфорт. Если не сидеть сложа руки, то можно добиться очень хороших результатов. Благоприятный месяц для знакомств и начала новых отношений. В сфере здоровья последите за своей нервной системой — это будет связано с переутомлением на работе. Следовательно, могут быть перепады настроения.

Близнецы — Двойка Кубков

В этом месяце будут гармония и процветание, никаких конфликтов. Предвещает хорошее деловое сотрудничество, общение с людьми по интересам. В любовной сфере чувства взаимные, отношения гармоничные, без какой-либо выгоды. В финансовом плане ожидается рост. Возможен внезапный приезд гостей.

Рак — Семерка Пентаклей

Не торопитесь, усердно занимайтесь своими делами, и вскоре ожидается успех. Вы поймете, что трудились не напрасно. Вас ждет финансовый рост, а может, и карьерный. Но вот о здоровье в этом месяце нужно хорошо подумать. Возможно, нужно восстановить силы и жизненную энергию.

Лев — Двойка Пентаклей

Движение к поставленным целям будет с переменным успехом: то всё хорошо, то всё плохо. Но если проявлять гибкость, всё можно спокойно решить. Конечно, это будет не так быстро, но успешно. В предстоящий месяц работы будет много, но с финансовой точки зрения это отличный знак для тех, у кого сейчас проблемы с деньгами.

Дева — Семерка Кубков

В этом месяце будет обилие возможностей, главное при выборе не сбиться с толку. Разберитесь с собственными желаниями и поймите, чего вы хотите на самом деле. Осторожнее с финансами, не попадитесь в сети обмана. В любовных отношениях постарайтесь смотреть на всё реально. Присмотритесь ко второй половинке: нет ли между вами недосказанности?

Весы — Туз Мечей

Ясность мысли, умение быстро реагировать на любые вопросы и принимать верные решения помогут в достижении поставленных целей. В отношениях следует разбираться во всех ситуациях сразу, не откладывать. Удачно будут разрешаться вопросы материального характера. Следите за своим здоровьем: возможны простудные заболевания.

Скорпион — Четверка Мечей

Постарайтесь в этом месяце снизить активность и дать себе отдохнуть, иначе работа на износ не приведет к результатам. Проанализируйте всё, что происходит вокруг, займитесь восстановлением сил и здоровья. Возможно, вам давно хочется побыть наедине с самим собой — как раз сейчас для этого подходящий момент. В работе и финансах ничего существенного не произойдет.

Стрелец — Туз Жезлов

В ближайший месяц ожидаются радостные события, отличные перспективы для новых начинаний. Энергии много, пользуйтесь шансами, которые предоставляют вам. Но помните, что любое дело не обойдется без риска. Если будете бросать вызов обстоятельствам, то удача будет на вашей стороне.

Козерог — Звезда

Смело двигайтесь вперед — вы пройдёте через все тернии, и наступит то самое лучшее будущее. День за днем, шаг за шагом вы закладываете прочный фундамент. В бизнесе — получение хорошей прибыли, а на работе — хорошая премия. В личных отношениях будут благоприятные перемены, а в партнерских появится тот, с кем предстоит идти по жизни.

Водолей — Дьявол

Будьте внимательны, возможны соблазны и искушения. Некоторые ситуации могут выйти из-под контроля. Что-то может пойти не так, как вы хотите. В личных отношениях наружу могут выйти неприятные моменты. В профессиональной деятельности многие решения будут зависеть от вышестоящего руководства.

Рыбы — Королева Мечей

Внимательно отнеситесь к теме заработка, не стоит браться за сомнительные проекты, есть риск понести убытки. Это касается и собственного бизнеса. Для работающих по найму: уделяйте больше внимания деталям и старательно трудитесь. Не следует вступать в конфликты, особенно там, где участвует женщина.

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