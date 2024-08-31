Овнам — много работы, Стрельцам — полоса препятствий: каким будет осень для всех знаков Зодиака

Гороскоп на осень для тех, кто любит формат видео Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Период отпусков и каникул закончился, наступает время работы, учебы, и подготовки к зиме. Поэтому сейчас самое время собраться с силами и составить план на ближайшие месяцы. А для тех, кто при принятии решений прислушивается к советам звезд, новосибирский астролог Марина Шумкина составила гороскоп на три осенних месяца для всех знаков Зодиака. Смотрите видео выше и читайте текстовую версию.

Марина Шумкина, астролог, психолог, основатель онлайн-школы Asprofy — астрология для жизни и бизнеса.

Овен. Традиционно осень станет интенсивным рабочим периодом. Особенно в октябре, когда стоит обратить внимание на ситуации выбора, возникающие перед вами. Выбор затронет ваши интересы или интересы партнёра.

Телец. Осень начнётся очень продуктивно, и ваша земная стихия будет вознаграждена за летние старания. В ноябре постарайтесь умерить пыл, позаботиться о здоровье и избегать финансовых вложений в сомнительные дела, даже если будет большой соблазн.

Близнецы. В сентябре резкий разворот ситуации заставит по-другому взглянуть на своё окружение. Это побудит вас стать более избирательными в общении, поскольку вы часто отдаёте слишком много другим, и не всегда это оправдано. Осень 2024 покажет, кто есть кто.

Рак. Осень может покачать вас на качелях: в начале сезона будет много нового, поэтому важно следовать даже примерному плану. Октябрь проверит вашу преданность цели, а в ноябре решение ситуации придет с неожиданной, но своевременной стороны.

Лев. Осень станет ярким и динамичным стартом, когда море энергии будет направлено на реализацию целей. Хотя ноябрь немного скорректирует ваши амбиции, он не сдвинет вас с намеченного пути.

Дева. Осень для вас — традиционно продуктивное время, когда и уровень энергии, и здоровье дадут силы для движения вперед. Главное, не забывайте отдыхать и перезагружаться.

Весы. Сентябрь станет периодом набора сил и затишья. Сосредоточьтесь на завершении начатого и наслаждении результатами своей работы, берегите здоровье, а с октября приступайте к активным действиям.

Скорпион. До ноября уделите внимание уже начатому, чтобы подвести итоги, при этом не забывайте беречь здоровье. Помогайте другим по запросу, чтобы сэкономить время и деньги.

Стрелец. Осень может показаться полосой препятствий, но ваш врождённый оптимизм поможет справиться с трудностями. От вас потребуется умение видеть масштабную цель и следовать ей, несмотря на преграды. Вы можете стать наставником для других и встретить людей, которые помогут в реализации ваших идей.

Козерог. Начало осени покажет море возможностей. Некоторые из них будут буквально на ладони, а за другие вам, возможно, придется побороться. Но в целом осень порадует своими результатами.

Водолей. В начале осени ваши силы будут на пике, и удачное сплетение обстоятельств создаст отличные возможности для достижения целей. Если вы не будете замыкаться в себе и откроетесь для сотрудничества, это поможет не только укрепить отношения, но и добиться больших результатов.

Рыбы. Начало осени станет временем выбора между собственными интересами и тем, что требует работы, поэтому важно прислушиваться к себе, чтобы избежать психосоматики. При этом не забывайте о финансовых целях, которые могут порадовать вас в ноябре.