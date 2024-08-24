Ты горишь как огонь: характеристика знаков Зодиака Льва, Овна и Стрельца

По мнению астрологов, люди, рожденные под огненными знаками Зодиака, — хорошие руководители Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Считается, что представители огненных знаков Зодиака — Овны, Львы и Стрельцы — очень яркие и харизматичные личности. Часто, все именно так. Но у них есть и другие важные черты характера. Подробнее о представителях огненной стихии рассказала ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина.

Общая характеристика

Стихия огня отвечает за цели и целеполагание, деятельность, управление, идейность. Она связана с управлением и политикой — это идеальные воины, менеджеры, руководители. Умеют контролировать людей и процессы, обладают большой силой внушения и воздействия. Кроме того, отмечает Юлия Тарантина, представители знаков огня дают другим защиту, заботу, несут справедливость в мир.

Огненные знаки хорошо уживаются с другими огненными и воздушными знаками (Близнецами, Весами и Водолеями).

Овен

Овен (санскрит — Меша) — подвижный мужской знак.

Планета, управляющая знаком — Марс. Она привносит в энергию знака дух соперничества.

Первый дом — дом личности – символ Овна.

Овны активные, горячие, планируют всё в процессе движения к цели. Предприимчивы, склонны к лидерству, атлетичны, но нетерпеливы и навязывают свою волю другим.

Ключевое слово — деятельность.

Камень — красный коралл, сердолик.

Лев

Лев (санскрит — Симха) — неподвижный мужской знак.

Планета, управляющая знаком, — Солнце

Второй дом — дом детей — символ Льва.

Любят блистать. Солнечное сплетение является энергетическим центром. Вокруг людей, родившихся под этим знаком, много людей и событий.

Ключевое слово — храбрость.

Камень — рубин, красная шпинель

Стрелец

Стрелец (санскрит — Дханур) — двойственный мужской знак.

Планета, управляющая знаком — Юпитер

Девятый дом — дом религии — символ Стрельца.

Честолюбивы, идут к своей особой цели. Стремление к философии, святой и чистой жизни. Искренни, правдивы, оптимистичны, выносливы, упорны и надёжны. Великодушны и благородны.

Ключевое слово — целеустремлённость.

Камень — желтый сапфир, желтый топаз