Ты горишь как огонь: характеристика знаков Зодиака Льва, Овна и Стрельца

Считается, что представители огненных знаков Зодиака — Овны, Львы и Стрельцы — очень яркие и харизматичные личности. Часто, все именно так. Но у них есть и другие важные черты характера. Подробнее о представителях огненной стихии рассказала ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина.
Общая характеристика
Стихия огня отвечает за цели и целеполагание, деятельность, управление, идейность. Она связана с управлением и политикой — это идеальные воины, менеджеры, руководители. Умеют контролировать людей и процессы, обладают большой силой внушения и воздействия. Кроме того, отмечает Юлия Тарантина, представители знаков огня дают другим защиту, заботу, несут справедливость в мир.
Огненные знаки хорошо уживаются с другими огненными и воздушными знаками (Близнецами, Весами и Водолеями).
Овен
Овен (санскрит — Меша) — подвижный мужской знак.
Планета, управляющая знаком — Марс. Она привносит в энергию знака дух соперничества.
Первый дом — дом личности – символ Овна.
Овны активные, горячие, планируют всё в процессе движения к цели. Предприимчивы, склонны к лидерству, атлетичны, но нетерпеливы и навязывают свою волю другим.
Ключевое слово — деятельность.
Камень — красный коралл, сердолик.
Лев
Лев (санскрит — Симха) — неподвижный мужской знак.
Планета, управляющая знаком, — Солнце
Второй дом — дом детей — символ Льва.
Любят блистать. Солнечное сплетение является энергетическим центром. Вокруг людей, родившихся под этим знаком, много людей и событий.
Ключевое слово — храбрость.
Камень — рубин, красная шпинель
Стрелец
Стрелец (санскрит — Дханур) — двойственный мужской знак.
Планета, управляющая знаком — Юпитер
Девятый дом — дом религии — символ Стрельца.
Честолюбивы, идут к своей особой цели. Стремление к философии, святой и чистой жизни. Искренни, правдивы, оптимистичны, выносливы, упорны и надёжны. Великодушны и благородны.
Ключевое слово — целеустремлённость.
Камень — желтый сапфир, желтый топаз
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