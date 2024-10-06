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Дороги и транспорт Трассу «Иртыш» на подъезде к Новосибирску готовы расширить до шести полос — на участке появится четыре развязки

Трассу «Иртыш» на подъезде к Новосибирску готовы расширить до шести полос — на участке появится четыре развязки

«Сибуправтодор» планирует реконструировать 20 км дороги

1 072
24 комментария

Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность западного въезда в город

Трассу «Иртыш» готовы расширить до шести полос на подъезде к Новосибирску. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».

Дорогу Р-254 «Иртыш» планируется реконструировать с 1422-го по 1442-й км на подъезде к Новосибирску. 20-километровый участок расширят с 4 до 6 полос, а движение встречных автомобилей планируется разделить. В проекте предусмотрено строительство четырех транспортных развязок и семи мостовых сооружений.

Посмотрите на карте, какой участок планируется реконструировать

Ранее стало известно, что развязки будут двухуровневые, а мост через реку Чик — 80-метровый. Также установят 6 путепроводов и 1 надземный пешеходный переход.

В планах «Сибуправтодора» реконструировать и другие трассы, например км 41 — км 61 трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и км 51 — км 62 трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском.

— По остальным участкам «Чуйского тракта» от Искитимского района до границы с Алтайским краем продолжается разработка проектной документации, — отметили в пресс-службе.

Сейчас первый этап строительства завершается на Восточном обходе. Речь идет об отрезке от развязки на пересечении Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до развязки у села Новолуговое.

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Комментарии
24
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
1 час
про восточный объезд, смешно)))
134282988
1 час
ага, строительство первого этапа восточного обхода с 2017 всё "завершается"
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