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Животные «Услышал шорох в траве»: грибник встретил ядовитую гадюку в новосибирском лесу

«Услышал шорох в траве»: грибник встретил ядовитую гадюку в новосибирском лесу

Змея опасна для человека

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3 комментария

У змеи типичной окраски для наших краев — с извилистым рисунком вдоль тела

Грибник встретил гадюку в новосибирском лесу. Кадрами змеи Дмитрий Седаков поделился в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал НГС Дмитрий, он собирал грибы в лесу за станцией «Учебная» в селе Барышево в Новосибирской области.

— Услышал шорох в траве — смотрю змея. Вела себя умно, смотрела на палку и на меня, шипел. Когда ей надоела фотосессия, уползла, — объяснил Дмитрий.

Посмотрите, как ползет гадюка

Биолог Алексей Яновский рассказал НГС, что грибник действительно увидел гадюку. Змея типичной окраски для наших краев — с извилистым рисунком вдоль тела. При этом в отличие от всегда черных ужей, гадюки бывают разной расцветки: от светло-серых, коричневатых, зеленоватых до черных.

— Сейчас, в октябре, большинство гадюк неактивны и спрятались в непромерзающих местах до весны. Это кучи бревен, полегшая трава, опавший листья и другие. Гадюки очень ядовиты, — объясняет биолог.

При укусе гадюки, рассказывает Алексей Яновский, необходимо срочно обратиться в больницу для инъекции специальной сыворотки. От змей также страдают собаки. Они хватают змей лапами или зубами, тогда укус неизбежен.

— Необходимо срочно отвезти пса к ветеринарам. За всю жизнь я лишь несколько раз видел последствия укуса гадюки на человеке или собаке, — поделился Алексей Яновский.

Недавно жительница Карасукского района нашла в лесу необычный огромный шар — домик насекомых.

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Комментарии
3
Угледар ВСЁ!!!🍻
1 минута
ЧП Гадючка Т.Е. :))))))))
Гость
11 минут
новость первостепенная
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