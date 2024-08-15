«Трогать небезопасно»: сибирячка нашла в лесу огромный бумажный шар с дырами — кто в нем живет

На фото можно заметить и хозяйку дома Источник: Лариса Филиппова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Жительница Карасукского района нашла в лесу необычный огромный шар — домик насекомых. Как объяснила корреспонденту НГС Лариса, она отправилась за грибами и наткнулась на него.

— Он очень большой. В прошлом году что-то подобное находила, там осы были. Трогать ничего не стала, — отметила сибирячка.

Как объяснил НГС биолог Алексей Яновский, это действительное домик ос, а точнее, гнездо.



— Осы — искусные строители подобных сооружений. Сделаны из материала, похожего на бумагу. Они грызут древесину, переваривают целлюлозу и выделяют строительный материал, при застывании которого и образуется «бумага» для гнезда. В каждой «норке» помещается одна личинка. Взрослые осы приносят им корм и охраняют от врагов, — подчеркнул биолог. — При превращении личинки в куколку отпадает необходимость в родительской заботе и взрослые особи покидают гнездо.

Биолог отметил, что трогать жилые осиные гнезда небезопасно, так как осы могут ужалить. Это очень болезненно.

В августе этого года новосибирцы стали массово находить богомолов.

