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Лето «Трогать небезопасно»: сибирячка нашла в лесу огромный бумажный шар с дырами — кто в нем живет

«Трогать небезопасно»: сибирячка нашла в лесу огромный бумажный шар с дырами — кто в нем живет

Нужно пройти мимо такой находки

2 625
18 комментариев
На фото можно заметить и хозяйку дома

Жительница Карасукского района нашла в лесу необычный огромный шар — домик насекомых. Как объяснила корреспонденту НГС Лариса, она отправилась за грибами и наткнулась на него.

— Он очень большой. В прошлом году что-то подобное находила, там осы были. Трогать ничего не стала, — отметила сибирячка.

Как объяснил НГС биолог Алексей Яновский, это действительное домик ос, а точнее, гнездо.

— Осы — искусные строители подобных сооружений. Сделаны из материала, похожего на бумагу. Они грызут древесину, переваривают целлюлозу и выделяют строительный материал, при застывании которого и образуется «бумага» для гнезда. В каждой «норке» помещается одна личинка. Взрослые осы приносят им корм и охраняют от врагов, — подчеркнул биолог. — При превращении личинки в куколку отпадает необходимость в родительской заботе и взрослые особи покидают гнездо.

Биолог отметил, что трогать жилые осиные гнезда небезопасно, так как осы могут ужалить. Это очень болезненно.

В августе этого года новосибирцы стали массово находить богомолов.

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Осы Лес Находка Гнездо Новосибирск
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Комментарии
18
Alx_nsk
15 августа 2024, 12:10
Если это гнездо шершней, то лучше его уничтожить!
Алле гараж
15 августа 2024, 11:35
Попробуй тронуть.Мало не покажется.
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