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Экология Далеко от дома: новосибирцы массово находят богомолов — переживут ли необычные насекомые зиму

Далеко от дома: новосибирцы массово находят богомолов — переживут ли необычные насекомые зиму

Богомолы прилетают в Сибирь из-за глобального потепления

3 347
19 комментариев
Новосибирцы делают фотографии с насекомыми

Жители Новосибирской области массово находят богомолов. Фото с насекомым опубликовали в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал НГС сибиряк Павел, к нему богомол залетел в машину в Куйбышеве. Мужчина снял насекомого на видео.

Богомол залетел в машину

В комментариях жители рассказали, как встречали необычных для сибирского климата насекомых.

— Мне недавно сын говорит, что видел богомола, а я не поверила. Думала, что спутал с саранчой. Оказывается, не только он их встречал, — написала местная жительница Нели.

— Они у нас уже как 3 года появились. Пока еще мало их у нас, — отметил Кирилл.

Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, богомолы могут летать, и из-за глобального потепления насекомые начали появляться летом в Сибири. С каждым годом они улетают всё севернее.

— Это довольно длинные существа. Самки могут достигать 7 с половиной сантиметров. Питаются богомолы другими насекомыми и вообще членистоногими. В том числе многочисленными в природе пауками. Они схватывают добычу цепкими передними ногами и разгрызают челюстями. Богомолов разводят во многих питомниках для выпуска в теплицах в садах и огородах, чтобы они истребляли вредителей, — объяснил Алексей Яновский.

Жизненный цикл у богомолов довольно сложный и продолжительный. По этой причине для обитания им подходят только регионы с длительными сезонами теплой и умеренно влажной погоды. Даже в жарких странах богомолы прячутся в укрытиях и цепенеют при температуре ниже 15 градусов.

— В Сибири они зиму не переживают. Отдельные яйцекладки могут уцелеть до лета в непромерзающих местах. Но в основном в Сибири встречаются, так сказать, залетные богомолы. Некоторым из них здесь удается произвести потомство, — добавил биолог.

Насекомые не переживут температуру ниже 15 градусов

На фотографиях новосибирцев чаще всего встречаются не взрослые особи, а личинки. У взрослых есть крылья и они более длинноногие. У этих насекомых несколько личиночных возрастов развития, во время которых они периодически сбрасывают покров для дальнейшего роста. Стадии куколки у богомолов нет.

Ранее НГС писал о том, что к жителю улицы Комсомольской в Новосибирске в окно залетело четыре десятка летучих мышей. Мужчина отсутствовал дома три дня, вернувшись, застал квартиру загаженной и провонявшей.

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Насекомые Новосибирская область Богомол Животные
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Комментарии
19
diver
8 августа 2024, 11:02
Богомолы массово находят жителей Новосибирской области.
Мон@шка60+
8 августа 2024, 11:30
Богомолы милейшие существа, особенно самочки.
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