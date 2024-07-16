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Животные Мой дом «Пахнет, как на чердаке»: к новосибирцу в квартиру залетела 41 летучая мышь — видео

«Пахнет, как на чердаке»: к новосибирцу в квартиру залетела 41 летучая мышь — видео

В комментариях к видео разгорелась дискуссия о том, надо было ли убивать незваных гостей

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10 комментариев
В июне летучая мышь влетела в квартиру новосибирского депутата и перепугала его дочь

К жителю улицы Комсомольской в Новосибирске в окно залетело четыре десятка летучих мышей. Мужчина отсутствовал дома три дня, вернувшись застал квартиру загаженной и провонявшей.

— Северо-Чемской жилмассив, улица Комсомольская. Оставили открытым окно на 3 дня, залетела 41 штука летучих мышей, — цитирует сибиряка паблик «Инцидент-Новосибирск», выложивший в сеть видеозапись из квартиры.

Мужчины незваным гостям оказались не рады

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. Часть подписчиков возмутились тем, что летучих мышей хозяева квартиры поубивали. Другие заявили о том, что животные переносят опасные для человека заболевания и мужчины поступили правильно, защищая себя и свою семью.

В сентябре сибирячка нашла летучую мышь на окне квартиры — животное впало в спячку.

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Комментарии
10
user_unknown
16 июля 2024, 11:42
Знал я одного паренька, на которого стая летучих мышей летела и напугала... После этого стал ночами по крышам бегать и хриплым голосом говорить.
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
16 июля 2024, 11:39
Нефиг оставлять форточку открытой. Можно и осиное гнездо так застать.
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