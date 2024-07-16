«Пахнет, как на чердаке»: к новосибирцу в квартиру залетела 41 летучая мышь — видео

К жителю улицы Комсомольской в Новосибирске в окно залетело четыре десятка летучих мышей. Мужчина отсутствовал дома три дня, вернувшись застал квартиру загаженной и провонявшей.



— Северо-Чемской жилмассив, улица Комсомольская. Оставили открытым окно на 3 дня, залетела 41 штука летучих мышей, — цитирует сибиряка паблик «Инцидент-Новосибирск», выложивший в сеть видеозапись из квартиры.

Мужчины незваным гостям оказались не рады Источник: «Инцидент-Новосибирск» / «ВКонтакте»

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. Часть подписчиков возмутились тем, что летучих мышей хозяева квартиры поубивали. Другие заявили о том, что животные переносят опасные для человека заболевания и мужчины поступили правильно, защищая себя и свою семью.



В сентябре сибирячка нашла летучую мышь на окне квартиры — животное впало в спячку.