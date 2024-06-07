Летучая мышь влетела в квартиру новосибирского депутата и перепугала его дочь

Летучие мыши попадают в квартиры нечаянно Источник: Роман Яковлев











В Новосибирске летучие мыши атаковали квартиры. Одна из них напугал дочь депутата Законодательного собрания Новосибирской области Романа Яковлева. Еще несколько животных пытались попасть в квартиру жителя ОбьГЭСа Егора Коняева. Ситуацию прокомментировала сотрудница Новосибирского зоопарка, которая посоветовала, как вести себя при встрече с летучей мышью в своей квартире.



— Сегодня ночью у меня дома произошёл очень необычный случай. В районе 4 часов утра меня разбудил крик дочери — в окно ее комнаты, приоткрытом на проветривание, залетела летучая мышь. Покружив по комнате, мышка упала на пол, признаков жизни не проявляя. Аккуратно переложили ее в коробку, ознакомился в интернете с информацией про летучих мышей и вынес ее на улицу — в районе нашего озера в Ленинском районе. Мышка благополучно улетела. По итогу не знаю краснокнижная она или нет — может специалисты смогут определить по фото, но спасение прошло успешно, — рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев.

В Новосибирском зоопарке рассказали, что делать, если в квартиру залетела летучая мышь Источник: предоставлено Новосибирским зоопарком имени Р.А. Шило











На видео, которое записал депутат, видно, как летучая мышь ползет по ламинату в квартире.



Еще один случай произошел ночью ранее в районе ОбьГЭСа. На улице Софийской во время непогоды несколько особей летучих мышей долбились в окна одного из многоквартирных домов. О ситуации НГС рассказал автор ролика Егор Коняев.



— Мышей летучих видим не в первый раз. Впервые увидели в 2023 году 20 июня, когда только переехали в этот район. Но, думаю, мыши там были и до этого, — рассказал корреспонденту НГС Егор Коняев.



На видео, которое Егор записал 6 июня, летучие мыши ползают по стене дома возле окна. В ночное время суток зрелище выглядит особенно жутко. Также на ролике видна растерянная кошка, которая наблюдает за животными с подоконника.

Источник: Роман Яковлев, Егор Коняев

Поведение летучих мышей НГС прокомментировала сотрудница Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, методист научно-информационного отдела, реабилитолог рукокрылых Анастасия Вишневицкая.



— Летучие мышки жили до нас много миллионов лет назад в деревьях, пещерах. Потом пришли люди, заняли их пещеры, и теперь мышки вынуждены с нами соседствовать. И что характерно, по нашим наблюдениям, летучие мыши в основном встречаются среди новостроек, где есть стеклянные фасады. Когда они охотятся на насекомых ночью, в порыве летят на свет, на блики, на окна. Не видят стекол также, как и птицы, поэтому могут удариться. У них нет цели залететь в квартиру, они нечаянно туда попадают, — отметила эксперт.



Анастасия Вишневицкая добавила, что летучие мыши сейчас — не вымирающий вид, но во многих регионах страны занесены в Красные книги. Например, в Кемеровской области занесены — двухцветный кожан, северный кожанок, у нас нет.



— Эти животные мигрируют, они перелетные. У нас в городе много двухцветных кожанок, в основном встречаются они. Ситуация такая, что где-то их охраняют, а где-то нет. Но в любом случае животные безобидные, приносят большую пользу, поэтому, конечно, убивать их не нужно, — отметила Анастасия Вишневицкая.



Специалист отметила, что летучие мыши могут распространять те же заболеваниями, что и другие дикие животные. Но, по словам Анастасии, за последние 50 лет по статистике бешенством от мышей люди заразились дважды. Вишневицкая заметила: гораздо выше риск заразиться от белки в парке, лисы или енота.



Также Вишневицкая прислала в редакцию инструкцию по обращению с летучими мышами — она опубликована выше.

Ранее НГС писал о том, что в квартиру в центре Новосибирска залетела летучая мышь. Хозяйка рассказала, как выгоняла животное.

