В квартиру в центре Новосибирска залетела летучая мышь — хозяйка рассказала, как выгоняла животное

В квартиру сибирячки в центре Новосибирска залетела летучая мышь. Девушка рассказала НГС, как смогла справиться с животным, а биолог Алексей Яновский объяснил, где обычно обитают летучие мыши.
— Мышь залетела ко мне в квартиру около 03:00 на прошлой неделе. Долго металась, я пыталась поймать ее полотенцем и выпустить в окно, но не получалось. Тогда я опустила рулонные шторы, чтобы свет не попадал через стекло. Открыла створку окна, чтобы она стала единственным источником света. Через несколько минут мышь вылетела в окно сама, — поделилась сибирячка Анна.
Девушка объяснила, что не сфотографировала летучую мышь, потому что думала только о том, как выгнать это животное из квартиры.
По словам Алексея Яновского, в Новосибирской области можно встретить несколько видов летучих мышей: ушан, вечерница, ночница и других.
— Их численность невелика, есть тенденция к уменьшению из года в год. Так что большинство видов в Красной книге. Основная их добыча — это ночные бабочки, которых тоже не становится больше по ряду причин. Почти все наши летучие мыши — перелетные, и на зиму отлетают южнее, где прячутся от мороза в глубоких пещерах среди гор, цепляясь за уступы свода пещеры. И летом в наших краях при приближении рассвета летучие мыши стремятся залететь под крыши. Чаще всего на чердаки. Но иногда их видят и в квартирах, и в дачных домиках, — рассказал специалист.
Зимой в Новосибирске волонтеры спасли летучую мышь, которую нашли в подъезде в Горском микрорайоне. Животное назвали Графом Дракулой.