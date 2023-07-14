В квартиру в центре Новосибирска залетела летучая мышь — хозяйка рассказала, как выгоняла животное

— Мышь залетела ко мне в квартиру около 03:00 на прошлой неделе. Долго металась, я пыталась поймать ее полотенцем и выпустить в окно, но не получалось. Тогда я опустила рулонные шторы, чтобы свет не попадал через стекло. Открыла створку окна, чтобы она стала единственным источником света. Через несколько минут мышь вылетела в окно сама, — поделилась сибирячка Анна.

