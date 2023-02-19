«Купили живых тараканов»: в Новосибирске спасли летучую мышь — животное вылетело к людям с чердака

— Предположили, что открывали чердак и он вылетел. Позвонила мне, спросила, что с ней делать. Опыта спасения и тем более содержания летучих мышей у нас нет. Утром Графа принесли в офис нашего фонда. Имя как-то сразу пришло в голову. Граф Дракула, так и назвали. Посадили его в корзинку, водичку поставили, — вспомнила Татьяна Власова.