«Купили живых тараканов»: в Новосибирске спасли летучую мышь — животное вылетело к людям с чердака

В Новосибирске волонтеры фонда помощи животным «АНО Виавет» спасли летучую мышь: животное нашла подписчица группы фонда у себя в подъезде в Горском микрорайоне. Как рассказала НГС директор благотворительного фонда Татьяна Власова, летучая мышь была найдена поздно вечером.
— Предположили, что открывали чердак и он вылетел. Позвонила мне, спросила, что с ней делать. Опыта спасения и тем более содержания летучих мышей у нас нет. Утром Графа принесли в офис нашего фонда. Имя как-то сразу пришло в голову. Граф Дракула, так и назвали. Посадили его в корзинку, водичку поставили, — вспомнила Татьяна Власова.
Волонтеры кинули клич в соцсетях, чтобы понять, что дальше делать с новым подопечным, и изучили, что едят летучие мыши.
— В специальном зоомагазине купили ему живых тараканов и сверчков. Попытались покормить, но он отказался. Желающих взять его к себе на тот момент не было. Кто-то из подписчиков посоветовал обратиться в центр реабилитации диких птиц. Позвонили, и сотрудники предложили позвонить их специалисту, чтоб он приехал забрал, — рассказала НГС директор фонда.
Волонтеры связались со специалистом Алексеем, который посоветовал в первую очередь попытаться дать воды, потому что животное может быть обезвожено. Пока Алексей ехал, Графа напоили водой и в корзинке поставили в теплое место.
— Особо на нас он не рычал, спокойно можно было его взять в руки. Все-таки в это время года они не активны, — добавила Татьяна Власова.
Сейчас Дракула находится у специалистов центра реабилитации диких птиц.
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