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«Сколько боли он уже пережил». Щенка без языка подбросили на СТО под Новосибирском

Нижняя челюсть трехмесячного малыша была сломана и уже срослась

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Волонтеры назвали щенка Мартином

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Новосибирские волонтеры ищут хозяина трехмесячному щенку, найденному на СТО в Верх-Туле. Малыш сейчас проходит реабилитацию в Кольцово.

— Он совсем маленький, всего 3 килограмма, по возрасту около 2–3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врожденное это или травматическая ампутация, но на рентгене увидели, что нижняя челюсть была сломана и уже срослась. К этому добавились несколько прокусов на мордашке и абсцесс. И это всё за два месяца его жизни! Сколько боли он уже пережил... — говорится в посте службы помощи животным «Белый пес».

Волонтеры дали щенку имя Мартин, сообщив, что он — игривый малый и ничем кроме отсутствия языка не отличается от других собак. Морду он вытирает лапами. Для желающих взять его себе «Белый пес» оставил телефон: +7 913 914-04-75.

Ранее в Колыванском районе Новосибирской области неизвестный открыл стрельбу по щенку в деревне Большой Оёш. После происшествия малыш попал в реанимацию.

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