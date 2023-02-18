«Сколько боли он уже пережил». Щенка без языка подбросили на СТО под Новосибирском

Новосибирские волонтеры ищут хозяина трехмесячному щенку, найденному на СТО в Верх-Туле. Малыш сейчас проходит реабилитацию в Кольцово.
— Он совсем маленький, всего 3 килограмма, по возрасту около 2–3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врожденное это или травматическая ампутация, но на рентгене увидели, что нижняя челюсть была сломана и уже срослась. К этому добавились несколько прокусов на мордашке и абсцесс. И это всё за два месяца его жизни! Сколько боли он уже пережил... — говорится в посте службы помощи животным «Белый пес».
Волонтеры дали щенку имя Мартин, сообщив, что он — игривый малый и ничем кроме отсутствия языка не отличается от других собак. Морду он вытирает лапами. Для желающих взять его себе «Белый пес» оставил телефон:
Ранее в Колыванском районе Новосибирской области неизвестный открыл стрельбу по щенку в деревне Большой Оёш. После происшествия малыш попал в реанимацию.