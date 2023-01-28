«Услышали два хлопка и визг»: под Новосибирском неизвестный открыл стрельбу по собаке — щенок в реанимации

По словам волонтера, впервые щенка заметили еще летом 2022 года. Собака прибилась к местной шиномонтажке к СТО, где ее стали подкармливать.



— Он подросток, маленький. Очень красивый, ласковый и спокойный, руки детям лизал. Никаких моментов агрессии в сторону людей у него не было, — рассказала НГС Анастасия.