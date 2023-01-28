«Услышали два хлопка и визг»: под Новосибирском неизвестный открыл стрельбу по собаке — щенок в реанимации

В Колыванском районе Новосибирской области неизвестный открыл стрельбу по щенку в деревне Большой Оёш. Как сообщила НГС волонтер Анастасия (не назвала свою фамилию для указания в публикации), инцидент произошел днем
По словам волонтера, впервые щенка заметили еще летом 2022 года. Собака прибилась к местной шиномонтажке к СТО, где ее стали подкармливать.
— Он подросток, маленький. Очень красивый, ласковый и спокойный, руки детям лизал. Никаких моментов агрессии в сторону людей у него не было, — рассказала НГС Анастасия.
По словам женщины, в момент происшествия все сотрудники шиномонтажки находились в СТО. В здании специалисты услышали звук стрельбы.
— Услышали два хлопка и визг, после чего вышли на улицу и увидели щенка в крови. Все в шоке, что такая жестокость была в его сторону, — сказала Анастасия. — Отреагировали двое местных жителей. Они поймали щенка, но он был в состоянии шока и стресса. Отбивался как мог.
Волонтеры к вечеру забрали у местных жителей собаку и увезли в ветеринарную клинику на лечение. Как сообщила сибирячка, щенок потерял много крови и находится в реанимации. В группе «animal_nsk — Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» указано, что первая пуля, которая попала в щенка, прошла навылет. Вторая же раскрошила кость передней лапы в локте.
— По рентгену, это пулевое ранение. Осколки застряли в локтевом суставе и раздробили кости, пуля вошла со спины, прошла через всю брюшную полость, задела легкие и сердце. Застряла в локте. Как он живой только остался? — задается вопросом Анастасия.
В разговоре с НГС женщина отметила, что собака будет находиться в ветеринарной клинике до момента выздоровления. Щенка назвали Честером.
По словам женщины, около месяца назад в деревне произошла аналогичная ситуация, но уже с другой собакой — Дусей. Неизвестный выстрелил в морду животного.
— Порох такая штука, что он гниет. К сожалению, на лечение Дуси ушло уже 150 тысяч рублей, но мы ее с того света вытащили, еще немного осталось. Очень дорого и долго, — отметила Анастасия. — Заявления в полицию написаны — и по Дусе, и, насколько я знаю, по этому щенку.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить информацию о том, что по факту стрельбы по щенку местные жители направили заявление в полицию.
В конце января в Новосибирске пожилая женщина нашла пса породы стаффордширский терьер, у которого распух живот из-за разрыва мочевого пузыря. Собака забралась в машину к сибирячке и не захотела уходить. Сейчас его хозяев ищут волонтеры.