«Это что же, он меня мог съесть?»: сибирячка 2 часа ездила в машине, в которую залез чужой раненый стафф

В Новосибирске 18 января в районе остановки «Мелькомбинат» пожилая женщина нашла пса породы стаффордширский терьер. У животного распух живот из-за разрыва мочевого пузыря, но он сам забрался в машину к сибирячке и не захотел уходить. Сейчас его хозяев ищут волонтеры.
О произошедшем редакции рассказала Ольга Ивашнева. К ней женщина, обнаружившая пса, привезла животное.
— У меня есть соседка 77-летняя, водит машину. Она поехала в район Мелькомбината. Вышла и увидела, что в сугробе собака сидит. Позвала ее к себе: «Что ж ты в сугробе?» Пес оттуда вылез, но идти нормально не мог, волочил задние ноги. У бабушки слезы градом. Начала прохожих спрашивать. Она не знает, что это за порода, а люди-то боятся. Подошла к машине, пока там крутилась, он залез к ней на заднее сиденье и лег.
Она звонит и говорит: «Оля, что делать? Ко мне небольшая собачка залезла, ей так плохо». Я сказала фотографию скинуть. Прислала. Увидела и подумала, что если скажу, что это стафф, она ехать не сможет. У нее дел было много, в итоге она два часа с ним по городу ездила.
До возвращения пенсионерки Ольга разместила фото собаки в группах о потерявшихся животных, но хозяин не откликнулся. Пожилая женщина привезла пса Ольге, потому что не могла ухаживать за ним сама. Когда собака вылезла из машины, стало видно, что у животного большой круглый живот, также у пса были проблемы с мочеиспусканием.
— Когда бабушка приехала, вся была в слезах. Мы ее корвалолом откачивали. Я спросила, знает ли, что это за порода. Она ответила: «Я догадываюсь, что какая-то очень страшная». Тогда я сказала, что это стафф. «Ой, это что ж, он меня в машине съесть мог?» Я говорю: «Вы его спасительница, он вас только любить будет», — говорит Ольга.
К Ольге приехала знакомая ветеринар, которая сказала, что псу срочно нужно в больницу. УЗИ показало, что его мочевой пузырь лопнул. Брюшная полость была заполнена кровью и мочой. Пса прооперировали, ему вставили катетер. Ольга дала ему кличку Дед.
— Это из-за удара. Там нет никакой болезни, совершенно здоровый. Но он возрастной — 10–13 лет. У него хорошая шерсть, подстрижены когти, он ухоженный. То ли его кто-то ударил, то ли машина стукнула. Внешне никаких проявлений, царапин нет, — рассказала волонтер.
По ее словам, пес не проявляет агрессии по отношению к людям. После операции он живет в теплой бане, Ольга пока не знакомила его с другими питомцами. Женщина хочет найти прежних хозяев животного.
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