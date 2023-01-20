«Это что же, он меня мог съесть?»: сибирячка 2 часа ездила в машине, в которую залез чужой раненый стафф

О произошедшем редакции рассказала Ольга Ивашнева. К ней женщина, обнаружившая пса, привезла животное.

— У меня есть соседка 77-летняя, водит машину. Она поехала в район Мелькомбината. Вышла и увидела, что в сугробе собака сидит. Позвала ее к себе: «Что ж ты в сугробе?» Пес оттуда вылез, но идти нормально не мог, волочил задние ноги. У бабушки слезы градом. Начала прохожих спрашивать. Она не знает, что это за порода, а люди-то боятся. Подошла к машине, пока там крутилась, он залез к ней на заднее сиденье и лег.

