Сибирячка нашла в мусорке новорожденных котят: их выкормила чихуа-хуа — видео с необычной приемной матерью

Женщина остановила проходящих мимо парня с девушкой и попросила их помочь. Они наклонили мусорку, и Елена начала перебирать пакеты, чтобы найти тот, из которого доносился писк.



— Я котят сгребла за пазуху — и домой. У меня щеночки дома, я накормила сливками котят. Оставить дома я побоялась и позвонила Татьяне из приюта «Шанс на Десятую жизнь». Татьяна сразу же отреагировала и отправила мне молоко для котят с курьером на такси. Я пока ждала молочко для котят, выложила в интернет пост о том, что нужна помощь.