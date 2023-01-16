Сибирячка нашла в мусорке новорожденных котят: их выкормила чихуа-хуа — видео с необычной приемной матерью

В Новосибирске чихуа-хуа выкормила трех новорожденных котят, которые были найдены в мусорном баке 1 января.
Маленьких кошек нашла местная жительница Елена, когда гуляла со своей собакой.
— Первого января был теплый вечер. Я к мусорному баку подошла, чтобы выкинуть мусор, там мальчишка сидел. Он увидел, что я подхожу, спрыгнул и убежал, но я увидела, что он светил фонариком. Я решила пойти вдоль мусорок и услышала писк. Мусорный контейнер был глубокий и тяжелый. Я перевернуть не могла, — рассказала Елена.
Женщина остановила проходящих мимо парня с девушкой и попросила их помочь. Они наклонили мусорку, и Елена начала перебирать пакеты, чтобы найти тот, из которого доносился писк.
— Я котят сгребла за пазуху — и домой. У меня щеночки дома, я накормила сливками котят. Оставить дома я побоялась и позвонила Татьяне из приюта «Шанс на Десятую жизнь». Татьяна сразу же отреагировала и отправила мне молоко для котят с курьером на такси. Я пока ждала молочко для котят, выложила в интернет пост о том, что нужна помощь.
На просьбу Елены откликнулась заводчица Лера, которая объяснила, что у нее вчера родила чихуа-хуа. Из троих щенков выжил только один, и Валерия предложила привести котят. Молока у собаки было много.
— Мы положили котят в коробку, в машину и поехали. Собака почему-то обрадовалась, она, видимо, думала, что это щеночки, которые погибли. Сразу начала их облизывать, но котята не сразу присосались. Сутки пришлось их поить из бутылочки. Спустя пару дней я спросила, что там и как. Лера прислала фотографию, как собака вылизывает котят, защищает их, кормит, — поделилась Елена.
Сейчас котята открыли глаза и чувствуют себя хорошо. Они живут у хозяйки чихуа-хуа, которая на момент публикации на сообщения корреспондента НГС не ответила.
— Я думаю, что у этих новогодних подарков не будет проблем с пристройством. Это как в фильме «Елки» с шестью рукопожатиями. Столько случайностей произошло, — размышляет Елена.
Хозяйка приюта «Шанс на Десятую жизнь» Татьяна рассказала НГС, что она продолжит кураторство над котятами.
— Если что-то не получится, то мы будем пристраивать котят через наш приют. С паспортом и оформлением договора, — поделилась Татьяна.
Одного котенка оставит себе владелица чихуа-хуа — об этом рассказала Елена.
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