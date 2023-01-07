«Роды принимала вся клиника». Собака-героиня стала мамой сразу 17 щенков

Обычно американские булли рожают от трех до восьми щенят. Чтобы 17 малышей появились на свет, маме пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на такое количество, все родились стандартных размеров, примерно по 400 граммов каждый.



— Сама операция у нас продолжалась 40 минут. Принимала участие вся клиника, пришли все доктора, все ассистенты, которые были на смене. Посетители клиники в этот момент сидели и ждали, когда закончится кесарево сечение, и держали пальчики, — рассказала заведующая хирургическим отделением ветеринарной клиники «Хатико» Олеся Буссе. — Наркоз был подобран идеально. Мы использовали эпидуральную анестезию и газовый наркоз во время кесарева.