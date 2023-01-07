«Роды принимала вся клиника». Собака-героиня стала мамой сразу 17 щенков

Собака из екатеринбургского питомника претендует на звание рекордсмена России — и всё благодаря плодовитости: 10 декабря она стала многодетной мамой сразу 17 щенков. Еще большим количеством малышей, родившихся в одном помете, не может похвастаться ни один американский булли, да и для других пород это большая редкость.
Многодетную маму зовут Феличита, рассказывают наши коллеги из E1.RU. Столько счастья привалило ей неожиданно: ни хозяева, ни ветеринары такого приплода не ожидали. Живот у собаки начал заметно расти лишь за неделю до родов.
— Мы дважды были на УЗИ, и ни разу нам не могли посчитать точное количество щенков, — рассказала заводчица американских булли Александра Степанова. — Первая реакция, конечно, была — шок. Как? Зачем, куда столько? Ну, конечно, это всё наши малыши, и мы всем им очень рады.
Обычно американские булли рожают от трех до восьми щенят. Чтобы 17 малышей появились на свет, маме пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на такое количество, все родились стандартных размеров, примерно по 400 граммов каждый.
— Сама операция у нас продолжалась 40 минут. Принимала участие вся клиника, пришли все доктора, все ассистенты, которые были на смене. Посетители клиники в этот момент сидели и ждали, когда закончится кесарево сечение, и держали пальчики, — рассказала заведующая хирургическим отделением ветеринарной клиники «Хатико» Олеся Буссе. — Наркоз был подобран идеально. Мы использовали эпидуральную анестезию и газовый наркоз во время кесарева.
Кормить малышей многодетной собаке приходится по очереди. Но от своих материнских обязанностей она не отлынивает. У щенят хороший аппетит, через пару недель им введут прикорм — и тогда у Феличиты станет хлопот поменьше.
Мама-собака чувствует себя хорошо. Сейчас она восстанавливается после родов, а ее хозяева уже подали заявку в Книгу рекордов России. Феличита претендует на звание самой плодовитой американской булли.
— Количество щенков в помете не зависит от породы или от возраста родителей. Это физиология. Сколько яйцеклеток оплодотворилось, столько щенков и получится, — объясняет Олеся Буссе. — Самое главное, чтобы мама была здорова и смогла их выносить до конца.
Рекордному потомству уже подбирают хозяев. В марте, когда щенки крепко встанут на лапы и пройдут курс вакцинации, они уедут в новые дома.
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