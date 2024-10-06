Гимнастка из знаменитой цирковой семьи упала с шестиметровой высоты в Кузбассе — что известно о ее состоянии

Гимнастка Валерия Запашная упала во время выполнения сложного трюка под куполом кемеровского цирка. Артистка сломала обе руки, сообщил в субботу, 5 октября, Эдгар Запашный в своем телеграм-канале.
Дрессировщик также опубликовал видео падения. На кадрах видно, что гимнастка выполняла трюк в паре и после сальто не смогла зацепиться за партнера. Девушка упала на арену и приземлилась на руки. Пострадавшую сразу же доставили в третью городскую больницу имени, где хирурги провели операцию и наложили гипс.
Позже появилось второе видео, уже из больницы. На нём брат пациентки Ярослав Запашный и ее муж Алексей Савин навещают акробатку в больнице. Валерию уже перевели в палату, супруг кормит ее, обе руки девушки загипсованы.
— Наконец-то я в отпуске! — с оптимизмом восклицает Запашная.
Недавно гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась во время выступления в новосибирском цирке. Девушку доставили на карете скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1, ее жизни и здоровью ничего не угрожало.