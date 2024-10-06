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Происшествия Гимнастка из знаменитой цирковой семьи упала с шестиметровой высоты в Кузбассе — что известно о ее состоянии

Гимнастка из знаменитой цирковой семьи упала с шестиметровой высоты в Кузбассе — что известно о ее состоянии

Валерия Запашная ошиблась в выполнении сложнейшего трюка

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7 комментариев

Сложный трюк обернулся травмой

Гимнастка Валерия Запашная упала во время выполнения сложного трюка под куполом кемеровского цирка. Артистка сломала обе руки, сообщил в субботу, 5 октября, Эдгар Запашный в своем телеграм-канале.

Дрессировщик также опубликовал видео падения. На кадрах видно, что гимнастка выполняла трюк в паре и после сальто не смогла зацепиться за партнера. Девушка упала на арену и приземлилась на руки. Пострадавшую сразу же доставили в третью городскую больницу имени, где хирурги провели операцию и наложили гипс.

Падение произошло с высоты шести метров

Позже появилось второе видео, уже из больницы. На нём брат пациентки Ярослав Запашный и ее муж Алексей Савин навещают акробатку в больнице. Валерию уже перевели в палату, супруг кормит ее, обе руки девушки загипсованы.

— Наконец-то я в отпуске! — с оптимизмом восклицает Запашная.

Недавно гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась во время выступления в новосибирском цирке. Девушку доставили на карете скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1, ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

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Комментарии
7
248332
5 минут
Тупой и неоправданный риск
Сибиряк Подновосибирский
26 минут
Умеет падать, похоже. Или повезло. Если неосложненные переломы, то это одна из наиболее лёгких травм среди возможных в данной ситуации.
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