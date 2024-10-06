Гимнастка из знаменитой цирковой семьи упала с шестиметровой высоты в Кузбассе — что известно о ее состоянии

Сложный трюк обернулся травмой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Гимнастка Валерия Запашная упала во время выполнения сложного трюка под куполом кемеровского цирка. Артистка сломала обе руки, сообщил в субботу, 5 октября, Эдгар Запашный в своем телеграм-канале.

Дрессировщик также опубликовал видео падения. На кадрах видно, что гимнастка выполняла трюк в паре и после сальто не смогла зацепиться за партнера. Девушка упала на арену и приземлилась на руки. Пострадавшую сразу же доставили в третью городскую больницу имени, где хирурги провели операцию и наложили гипс.

Падение произошло с высоты шести метров Источник: телеграм-канал Эдгарда Запашного

Позже появилось второе видео, уже из больницы. На нём брат пациентки Ярослав Запашный и ее муж Алексей Савин навещают акробатку в больнице. Валерию уже перевели в палату, супруг кормит ее, обе руки девушки загипсованы.

— Наконец-то я в отпуске! — с оптимизмом восклицает Запашная.

Источник: телеграм-канал Эдгарда Запашного