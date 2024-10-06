Всего несколько дней: небо над Новосибирском накроет метеорный дождь — успейте загадать желание

Наилучшее время, чтобы увидеть поток — после 20:00 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток из созвездия Дракона. Рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Наблюдать за явлением можно будет с 6 по 10 октября, успейте загадать желание.

Дракониды, по словам специалиста, не продолжительный поток, он идет всего несколько дней с 6 по 10 октября. В этом году его максимум выпадает на 20:00 8 октября. Оказывается, что для нашего региона это наиболее благоприятные условия.

— К восьми часам вечера Солнце уже зайдет, а радиант метеорного потока (место на небесной сфере, откуда вылетают метеоры) будет еще высоко. Это дает возможность (конечно при наличии ясной погоды) наблюдать максимальное количество метеоров, — отмечает Олег Кашин.

Заметить падающие звезды можно только на темном небе, вдали от населенных пунктов. Луна зайдет сразу после 20:00, тогда же будет максимум метеорного потока. В качестве ориентира можно взять яркую звезду Вега, к 20:00 она окажется в западном направлении высоко в небе.

Олег Кашин рассказывает, что Дракониды хранят интригу, например, поток может стать одни из самых ярких.

— В истории известны случаи, когда этот поток превращался в самый настоящий «фейерверк». Так, в ночь с 9 на 10 октября 1933 года наблюдался один из самых впечатляющих в ХХ веке «звездных дождей», в ходе которого можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту, — объяснил Олег Кашин.