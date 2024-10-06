НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

вос.

 754мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Байкерша помогает проблемным семьям под Новосибирском

Лучшие учителя Новосибирска
Лайфхаки для уютного дома
Сверхдоходы у курьеров
Родители о школьных чатах
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Наука Всего несколько дней: небо над Новосибирском накроет метеорный дождь — успейте загадать желание

Всего несколько дней: небо над Новосибирском накроет метеорный дождь — успейте загадать желание

Наблюдать за звездами лучше за городом

81
Написать комментарий

Наилучшее время, чтобы увидеть поток — после 20:00

В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток из созвездия Дракона. Рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Наблюдать за явлением можно будет с 6 по 10 октября, успейте загадать желание.

Дракониды, по словам специалиста, не продолжительный поток, он идет всего несколько дней с 6 по 10 октября. В этом году его максимум выпадает на 20:00 8 октября. Оказывается, что для нашего региона это наиболее благоприятные условия.

— К восьми часам вечера Солнце уже зайдет, а радиант метеорного потока (место на небесной сфере, откуда вылетают метеоры) будет еще высоко. Это дает возможность (конечно при наличии ясной погоды) наблюдать максимальное количество метеоров, — отмечает Олег Кашин.

Заметить падающие звезды можно только на темном небе, вдали от населенных пунктов. Луна зайдет сразу после 20:00, тогда же будет максимум метеорного потока. В качестве ориентира можно взять яркую звезду Вега, к 20:00 она окажется в западном направлении высоко в небе.

Олег Кашин рассказывает, что Дракониды хранят интригу, например, поток может стать одни из самых ярких.

— В истории известны случаи, когда этот поток превращался в самый настоящий «фейерверк». Так, в ночь с 9 на 10 октября 1933 года наблюдался один из самых впечатляющих в ХХ веке «звездных дождей», в ходе которого можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту, — объяснил Олег Кашин.

В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял яркое полярное сияние.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Genifer,40

EN,43

Андрей,41

Ирина,55

Марина,48

johngalt,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление