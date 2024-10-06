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Стиль и красота Локация — Барвиха, ведущий — приглашенная звезда. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Локация — Барвиха, ведущий — приглашенная звезда. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Девушки со всей страны соревнуются за корону из белого золота и денежный приз

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2 комментария

Вечером 5 октября в Подмосковье проходит финал конкурса «Мисс Россия 2024». До этого участницы со всей страны три недели готовились к состязанию — победительница получит денежный приз, корону из белого золота и шанс представлять Россию на международных конкурсах.

Здесь мы оперативно рассказываем, как проходит конкурс и кто в итоге победит.

Началось. С песней «Улетай на крыльях ветра» выступает победительница прошлого конкурса, 23-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Сама она хоть и не летит, но буквально парит над сценой — девушку подвесили на тросы, а платье у нее такой длины, что достигает пола.

Кто представляет Москву и Подмосковье?

На сайте конкурса есть анкеты всех 50-ти участниц соревнования со всей страны (небольшое наблюдение: в графе «Любимая книга» чаще всего конкурсантки писали «Мастер и Маргарита»).

Столицу на конкурсе представляет 20-летняя Полина Калинчук. Она учится на третьем курсе факультета рекламы и связей с общественностью в РГГУ. Любимая книга и фильм — «Маленькие женщины». Увлекается моделингом, спортом и искусством.

Полина Калинчук

Московскую область представляет 19-летняя Ксения Толочек. У нее незаконченное высшее по специальности «Актер драматического театра и кино». В графе «Любимая книга» указан «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина, а в любимом фильме — «Волк с Уолл-Стрит»!

Ксения Толочек

Немного атмосферы перед началом. На первом кадре можно увидеть корону, за которую сегодня будут бороться конкурсантки. К слову, по словам нашего фотокорреспондента, коктейли подают отличные!

+3

Прежде чем перейти к основным событиям, расскажем общие моменты: конкурс пройдет в Барвиха Luxury Village, судить будут певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие.

Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации.

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Комментарии
4
Гость
6 минут
Ни стыда ни совести- Пир среди чумы- людей убиваем города рушим а им голыми телесами дифелировать приспичело- Путин очнись- ведь ты когда то в церковь ходил-
Гость
11 минут
Это вообще не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Аффтары, вам что нравится вот так открыто деградировать или может тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского «СМИ»?
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