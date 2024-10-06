Локация — Барвиха, ведущий — приглашенная звезда. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Началось. С песней «Улетай на крыльях ветра» выступает победительница прошлого конкурса, 23-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Сама она хоть и не летит, но буквально парит над сценой — девушку подвесили на тросы, а платье у нее такой длины, что достигает пола.