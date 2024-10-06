Локация — Барвиха, ведущий — приглашенная звезда. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Вечером 5 октября в Подмосковье проходит финал конкурса «Мисс Россия 2024». До этого участницы со всей страны три недели готовились к состязанию — победительница получит денежный приз, корону из белого золота и шанс представлять Россию на международных конкурсах.
Здесь мы оперативно рассказываем, как проходит конкурс и кто в итоге победит.
Началось. С песней «Улетай на крыльях ветра» выступает победительница прошлого конкурса, 23-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Сама она хоть и не летит, но буквально парит над сценой — девушку подвесили на тросы, а платье у нее такой длины, что достигает пола.
Кто представляет Москву и Подмосковье?
На сайте конкурса есть анкеты всех 50-ти участниц соревнования со всей страны (небольшое наблюдение: в графе «Любимая книга» чаще всего конкурсантки писали «Мастер и Маргарита»).
Столицу на конкурсе представляет 20-летняя Полина Калинчук. Она учится на третьем курсе факультета рекламы и связей с общественностью в РГГУ. Любимая книга и фильм — «Маленькие женщины». Увлекается моделингом, спортом и искусством.
Московскую область представляет 19-летняя Ксения Толочек. У нее незаконченное высшее по специальности «Актер драматического театра и кино». В графе «Любимая книга» указан «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина, а в любимом фильме — «Волк с Уолл-Стрит»!
Немного атмосферы перед началом. На первом кадре можно увидеть корону, за которую сегодня будут бороться конкурсантки. К слову, по словам нашего фотокорреспондента, коктейли подают отличные!
Прежде чем перейти к основным событиям, расскажем общие моменты: конкурс пройдет в Барвиха Luxury Village, судить будут певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие.
Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации.