«Крыльцо и двери в крови»: трое мужчин напали на владельцев киоска в Новосибирске

Драка произошла ночью с 5 на 6 октября Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com, Марина Исакова / 2ГИС











Компания мужчин избила владельцев киоска в Заельцовском районе Новосибирска. Конфликт произошел ночью с 5 на 6 октября.

Как рассказали НГС в магазине «Пивопровод» на улице Ельцовской, 7/2 перед закрытием в магазине зашла компания из трех мужчин, покупатели взяли пиво и попросили сигареты. Продавец объяснила, что сигареты в их магазине не продаются.

— Она им раз ответила, два ответила, они начали девушку обзывать. Магазин закрывался, подъехали хозяева, началась словесная перепалка. Что было на улице — не знаю. У нас крыльцо в крови, задние двери в крови, — рассказывает продавец.

Девушка, которая в ту ночь работала на смене, вызвала сотрудников полиции и скорую помощь. По словам собеседницы НГС, пострадала хозяйка магазина — у нее разбито лицо, у владельца магазина — травма ноги. Скорая забрала и одного из нападавших.

— Нападавшие орали на весь массив, кричали матом на сотрудников полиции и Росгвардии, — передает слова очевидцев сотрудница. — Один из трех периодически заходит в магазин, агрессию не проявлял, других двоих раньше не видели.

Сотрудники переживают, что нападавшие могут наведаться в киоск снова. Продавец считает, что владельцы торговой точки не могли спровоцировать конфликт.

Видео после потасовки опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, разбираться в случившемся приехали сотрудники Росгвардии. Двоих нападавших забрали сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию по поводу случившегося.