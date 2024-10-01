«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь

Девушка пролетела по дороге метров 20 Источник: «Электронный город»











В воскресенье на площади Ленина произошло страшное ДТП — столкнулись Lexus и Haval. На проезжую часть из паркетника выбросило 18-летнюю девушку. Оказалось, что водитель Lexus был пьян и пролетел на красный свет. Но после ДТП вместо того, чтобы помогать пострадавшей, мужчины начали осматривать свои машины и выяснять отношения. Журналистка НГС Александра Бруня рассуждает об ответственности водителя и пассажира за безопасность в дороге, безалаберном отношении к ремням безопасности и чудовищном равнодушии. Далее — от первого лица.

Самым шокирующим видео прошедших выходных стало для меня ДТП на Ленина. После столкновения Lexus и Haval 18-летнюю девушку просто выбросило с заднего пассажирского сиденья. Она пролетела по асфальту метров 20. Явно от шока и с мыслями о том, что нужно спасать свою жизнь с проезжей части, девушке удалось встать и уйти на тротуар, где она и рухнула в окружении прохожих.

А теперь посмотрите видео более внимательно. Что делает водитель Haval? Идет смотреть повреждения на своем, видимо, драгоценном китайском паркетнике. На весах, где были жизнь человека и разбитое железо, неожиданно победило второе. О пассажирке он вспомнил только через несколько минут, успев поспорить с пьяным водителем Lexus, который, по предварительной информации ГАИ, и был виновником аварии.

На камеру попала только часть ДТП — именно момент с вылетевшей пассажиркой Источник: «Электронный город»

Поражает не только равнодушие водителя, но и то, насколько изначально ему плевать было на безопасность пассажира. И он такой не один. У нас почему-то принято презрительно фыркать в сторону ремней безопасности и даже покупать специальные заглушки. С удивлением я узнала о существовании фразы: «Лучше лететь, как орел, чем быть пристегнутым, как собака».

Как пользователь такси могу смело сказать, что два из десяти водителей обязательно скажут, что это блажь: пристегиваться на заднем сиденье. Еще у двух механизм сзади окажется не рабочим, и у одного ремень будет спрятан за сиденье так, что его не вытянешь. Только в половине случаев можно будет спокойно пристегнуться.

Ни разу не слышала, чтобы водители настаивали на том, чтобы их члены семьи или друзья пристегнулись сзади в машине. И это, на мой взгляд, что-то совсем нездоровое. Откуда такая вера в водителя? В других участников движения? В свою удачу, божью помощь, в звезды?

Немым вопросом повисло и то, насколько безопасен китайский паркетник, у которого спокойно выбило заднюю дверь. Да, удар был сильный, но всё же. Что же за качество такое у замков тех машин, что сейчас захватили наш рынок?

Многие скажут, что сама виновата, раз не пристегнулась. Но я уверена, что всегда ответственность за пассажира несет водитель — и в личной перевозке, и тем более в такси. Об этом же говорит и ПДД. По закону водитель не имеет права даже начать движение, пока все не пристегнулись. Кто забыл — вот вам выдержка из ПДД, статья так и называется: «Общие обязанности водителей».

— Водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

С моей личной оценкой многие в этом моменте будут спорить, напирая, что часто люди сами устраивают скандалы и не хотят пристегиваться на пассажирских сиденьях. Но это водитель управляет средством, а точнее, источником повышенной опасности. Человек возомнил себя орлом? Выходи из машины — лети на автобусе.

Почему в самолете стюардессы проверяют каждого пассажира, пристегнулся ли он, и настаивают на этом, а водитель машины этого делать не должен? Нужна какая-то дополнительная ответственность за это и более серьезные штрафы, нежели 1000 рублей безответственному водителю и 500 рублей — самонадеянному пассажиру. Штраф в 5–10 тысяч и тому, и другому за не пристегнутый ремень многих бы отрезвил.

Пассажирам тоже нужно помнить о том, что безопасность превыше всего. Нет задних ремней в машине? Откажитесь от поездки. Да, вы можете потерять время, деньги, поругаетесь с близкими, но у вас останется самое главное — ваши жизнь и здоровье. Водитель, конечно, отвечает за безопасность перевозки. Но вам будет от этого легче в больнице с очень туманными перспективами по выздоровлению?

Пострадавшую увезла реанимация, которая прилетела на место ДТП меньше чем за 10 минут. Сейчас 18-летняя девушка находится в больнице. Как долго она будет восстанавливаться и сможет ли полностью вернуть свое здоровье — вопрос открытый. Ей, если так вообще можно сказать в такой ситуации, повезло: в шесть утра дорога была почти пустая, и ее не выбросило под колеса, например, автобуса или внедорожника.

Каждый раз, когда вы сомневаетесь, нужно ли пристегиваться или нет, посмотрите видео выше. А потом еще раз и еще — до того момента, пока не щелкнете замком ремня безопасности и не проверите, что он надежно закреплен. Ведь вылетите из машины — водитель к вам даже не подойдет.

Вы пристегиваетесь на пассажирском сиденье автомобиля? Да, всегда Да, но только на переднем пассажирском Пытаюсь, но не всегда получается Я доверяю водителю Я водитель и всегда пристегнут Я водитель, а ремни безопасности — для слабаков

Лобовое столкновение седана и маленького грузовичка прямо во дворе жилого дома в Кировском районе Новосибирска удивляет. Кажется, уйти от удара проще простого, куда сложнее столкнуться. Тем не менее участники аварии смогли это сделать, продемонстрировав эффектное столкновение, как в боевике или в компьютерной игре.