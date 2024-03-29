Сибиряк впал в кому в самолете из Бангкока. Его держали в душном салоне четыре часа

Жена пострадавшего планирует подать на авиакомпанию в суд Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Красноярец впал в кому после того, как его четыре часа продержали в душном самолете, сообщают наши коллеги из NGS24.RU. Рейс Бангкок — Красноярск выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

«У него остановилось сердце»

57-летний красноярец Сергей и его 54-летняя жена Надежда много путешествуют по миру. Чета возвращалась из своей очередной поездки — супруги отдыхали в Бангкоке. По рассказу Надежды, о задержании вылета им сообщили ровно, когда они уже сидели в самолете. Пассажиров не выпустили обратно в аэропорт и продержали в душном салоне четыре часа, в результате у Сергея остановилось сердце, сообщила NGS24.RU его жена.

— Самолет двигался к взлетной полосе, когда капитан неожиданно сообщил о задержке рейса без объяснения причин, — вспоминает Надежда. — Мы четыре часа сидели в битком набитом салоне с отключенной вентиляцией. Очень быстро стало душно и жарко. Мужу стало плохо — у него остановилось сердце. Тайская скорая увезла его в госпиталь. Третьи сутки идет борьба за жизнь мужа, потому что сейчас очень тяжелая у него ситуация. Решается вопрос, будет он жить или нет.

Сейчас Сергей проходит дорогостоящее лечение, которое не входит в страховку. По словам Надежды, больничный счет уже приближается к четырем миллионам рублей.



— За два дня госпиталь выставил счет три с половиной миллиона, даже больше, в переводе на рубли, — заявила женщина. — Каждый день пребывания мужа палате интенсивной терапии, где к нему подключен очень мощный аппарат, будет стоить 750 тысяч рублей. Кардиолог говорит, что пребывание мужа в госпитале может затянуться на 7–10 дней, потому что сейчас его двигать категорически нельзя.

Со слов Надежды, она пыталась добиться помощи от авиакомпании «Аэрофлот», которая должна была выполнить этот рейс, но безуспешно — никто из ее представителей не выходил с ней на связь. Сергей — не единственный пассажир, которому стало плохо в том самолете. По рассказу его жены, у одной пассажирки — молодой девушки — поднялась температура до 40, и ее тоже увезли на скорой. Надежда говорит, что муж девушки тоже пытался добиться ответа от авиакомпании, и так же безуспешно. К счастью, с девушкой всё хорошо, пара уже находится дома.

Надежда не знает даже предварительного диагноза, который могли поставить ее мужу.

— Мне здесь особо никто не говорит. Я очень плохо понимаю по-английски, тем более по-тайски. Но я вижу, что врачи работают и делают все необходимые шаги. У меня нет вопросов к тайским врачам. Они и так, по сути, пока занимаются благотворительностью. Но администрация госпиталя уже просто ходит за мной с вопросом, когда я это всё оплачу, — рассказала Надежда. — А «Аэрофлот» просто отмораживается. Его вообще не интересует судьба тех пассажиров, которые с их закрытого борта отвезли на скорых по больницам Бангкока. Я понимаю, что «Аэрофлоту» уже на это наплевать.

Надежда отметила, что остальных пассажиров всё-таки выпустили из самолета, и они еще сутки ждали рейс до Красноярска.

Сейчас Надежда живет в отеле недалеко от госпиталя. Она сняла номер на оставшиеся доллары. Женщина планирует подать в суд на «Аэрофлот» после возвращения домой.

Оперативно дозвониться до российского посольства в Таиланде не удалось — редакция NGS24.RU отправила туда запрос.

Возбуждено дело

За дело также взялись следователи, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что проводят проверку:

— Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался на сутки. Во время ожидания, по словам пассажиров, в салон не подавался кислород. Людям становилось плохо. Следствием организован комплекс необходимых следственных действий, — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Версия авиакомпании

В компании «Аэрофлот» в свою очередь опровергли заявление красноярки о том, что в самолете, где стало плохо ее супругу, была отключена вентиляция.

— Информация о том, что госпитализировали четырех пассажиров и в самолет не поступал кислород, не соответствует действительности. С борта воздушного судна был госпитализирован один пассажир, двое пассажиров обратились в медицинский пункт аэропорта и в последствии вылетели в пункт назначения 27.03.2024, — сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Кроме того в компании объяснили ситуацию со своей стороны: во время стоянки к бортпроводникам обратилась женщина, которая сообщила, что ее мужу стало плохо, она добавила, что супруг страдает аритмией. Мужчине оказали первую помощь и предложили вызвать бригаду медиков. Со слов «Аэрофлота», пассажир отказался от помощи медиков. Мужчине становилось хуже и бригаду все-таки вызвали. Пассажира госпитализировали.

