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Дороги и транспорт Работы над продлением Дзержинской линии метро хотят начать летом. Какая станция появится следующей?

Работы над продлением Дзержинской линии метро хотят начать летом. Какая станция появится следующей?

После власти планируют хотят заняться Ленинской линией метро

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Мэрия для развития метро создала новое МКУ вместо «МетроМира»

В Новосибирске планируют предстоящим летом начать поиски подрядчика для работ по продлению Дзержинской линии метро. Станция, которая должна появиться следующей — «Гусинобродская». Сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Во время заседания рабочей группы по вопросам метро заместитель мэра Олег Клемешов заявил, что в ближайшее время власти хотят обновить генеральную схему развития метрополитена. В нем на первом этапе стоит продление Дзержинской линии. При этом пока еще не достроили перегонный тоннель, а у станции «Золотая Нива» нет перекрестного съезда, чтобы поезда проезжали с двух сторон.

Следующая станция, которую планируют построить в городе — «Гусинобродская». Именно у нее есть перекрестный съезд, чтобы движение поездов было двусторонним. Еще одна обязательная точка — это строительство Волочаевского метродепо, потому что нынешнее Ельцовское депо не сможет вместить все составы.

Сейчас план развития метро выглядит таким образом

Второй этап — продлении Ленинской линии. Сначала в западную часть города, а после — в правобережную до станции «Северная», которую запланировали в микрорайоне Аэропорт.

— Нужно просмотреть всю градостроительную документацию, ее проанализировать, понять, какие створы у нас на сегодняшний день позволяют строить линии метрополитена, а что-то уже застроено, — объяснил Олег Клемешов. — Определить, что нужно сделать и в какой очередности по развитию метрополитена.

Мэрия уже подписала постановление о создании учреждения, которое заменит МУП «МетроМир». Клемешов ответил, что сейчас «МетроМир» недееспособен.

— Планируем, что в начале июня МКУ приступит к работе — штатное расписание уже практически утверждено. Конец июля, максимум август месяц — объявление конкурсных процедур по Дзержинской линии, — сообщил Клемешов.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить сроки.

В областном бюджете на 2024 год и на последующие два года, считают участники рабочей группы, предусмотрено финансирование развития метро. В том числе, на проектирование и начало строительства новых станций. Мэрия теперь должна внести поправки в бюджет для софинансирования работ, а далее разработать дорожную карту.

Недавно на комиссии по внесению изменений в Генплан начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что планируются продлить метро до «Экспоцентра», из-за того, что в городе не хватает земли для депо. Также землю предложили зарезервировать в сторону микрорайона Стрижи для перспективной третей линии.

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