Работы над продлением Дзержинской линии метро хотят начать летом. Какая станция появится следующей?

Мэрия для развития метро создала новое МКУ вместо «МетроМира» Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В Новосибирске планируют предстоящим летом начать поиски подрядчика для работ по продлению Дзержинской линии метро. Станция, которая должна появиться следующей — «Гусинобродская». Сообщает пресс-служба Заксобрания региона.



Во время заседания рабочей группы по вопросам метро заместитель мэра Олег Клемешов заявил, что в ближайшее время власти хотят обновить генеральную схему развития метрополитена. В нем на первом этапе стоит продление Дзержинской линии. При этом пока еще не достроили перегонный тоннель, а у станции «Золотая Нива» нет перекрестного съезда, чтобы поезда проезжали с двух сторон.



Следующая станция, которую планируют построить в городе — «Гусинобродская». Именно у нее есть перекрестный съезд, чтобы движение поездов было двусторонним. Еще одна обязательная точка — это строительство Волочаевского метродепо, потому что нынешнее Ельцовское депо не сможет вместить все составы.

Сейчас план развития метро выглядит таким образом Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Второй этап — продлении Ленинской линии. Сначала в западную часть города, а после — в правобережную до станции «Северная», которую запланировали в микрорайоне Аэропорт.

— Нужно просмотреть всю градостроительную документацию, ее проанализировать, понять, какие створы у нас на сегодняшний день позволяют строить линии метрополитена, а что-то уже застроено, — объяснил Олег Клемешов. — Определить, что нужно сделать и в какой очередности по развитию метрополитена.



Мэрия уже подписала постановление о создании учреждения, которое заменит МУП «МетроМир». Клемешов ответил, что сейчас «МетроМир» недееспособен.



— Планируем, что в начале июня МКУ приступит к работе — штатное расписание уже практически утверждено. Конец июля, максимум август месяц — объявление конкурсных процедур по Дзержинской линии, — сообщил Клемешов.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить сроки.

В областном бюджете на 2024 год и на последующие два года, считают участники рабочей группы, предусмотрено финансирование развития метро. В том числе, на проектирование и начало строительства новых станций. Мэрия теперь должна внести поправки в бюджет для софинансирования работ, а далее разработать дорожную карту.



Недавно на комиссии по внесению изменений в Генплан начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что планируются продлить метро до «Экспоцентра», из-за того, что в городе не хватает земли для депо. Также землю предложили зарезервировать в сторону микрорайона Стрижи для перспективной третей линии.