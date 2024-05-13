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Город Власти создали новое МКУ для развития новосибирского метро — к старому доверие пропало

Власти создали новое МКУ для развития новосибирского метро — к старому доверие пропало

Ранее метро занимался «Метро Мир»

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Постановление о создании учреждения опубликовали в начале мая

В мэрии Новосибирска объяснили чем будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Постановление о его создании подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии учреждение будет заниматься развитием линий метрополитена, проектированием и строительством подземных транспортных сооружений и сопутствующих им наземных объектов.

«Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» создали для оптимизации работы муниципальных органов по предложению департамента земельных и имущественных отношений мэрии, администрации Дзержинского района.

Сейчас МП «Метро МиР» является организацией, которая занимается проектированием, строительством и эксплуатации транспортных объектов. Месяц назад губернатор Андрей Травников заявил, что у мэрии Новосибирска пропало доверие к проектировщикам станции метро «Спортивная» и Дзержинской линии — «Метро МиРу».

— Со стороны руководства была удивительная доверчивость к проектной организации. «Метро Мир» очень уверило руководство города, что документацию на Дзержинскую линию 2012 года не надо переделывать, что она пройдет экспертизу, и документацию на «Спортивную» тоже корректировать не надо. Сойдет и так, — рассказывал губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС». — Иллюзии у руководства исчезли.

Директор МП «Метро Мир» Александр Мысик находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.

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