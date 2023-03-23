Директора «Метро МиРа» Александра Мысика отпустили под домашний арест

Директора «Метро МиРа» Александра Мысика выпустили из СИЗО под домашний арест. Заседание по изменению меры пресечения прошло накануне, 22 марта 2023 года.
Как рассказали в Дзержинском районном суде Новосибирска, о том, что директора «Метро МиРа» можно отпустить домой, ходатайствовали следователи. Под арестом он пробудет как минимум до 8 мая 2023 года.
В отношении Александра Мысика возбуждены два уголовных дела. Сначала его обвинили в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. Понять, насколько безопасна дорога, специалисты не могут до сих пор: экспертизу можно будет провести, только когда земля оттает.
Спустя два месяца Мысику предъявили новые обвинения — и опять из-за подъездных дорог к ледовой арене. Как следует из материалов дела, директор «Метро МиРа» оплатил непредусмотренные проектом дноуглубительные работы, чтобы удобнее было пользоваться подводным складом песка. В результате городской бюджет потерял 37 миллионов рублей. На этот раз дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее МУП УЗС ПТС) — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.
В конце января Александр Мысик уже пытался выйти из следственного изолятора, но тогда суд пришел к выводу, что управленцу придется остаться под стражей.