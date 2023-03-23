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Директора «Метро МиРа» Александра Мысика отпустили под домашний арест

Ему предъявлено обвинение из-за некачественных дорог к ЛДС

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В СИЗО Александр Мысик находился с ноября 2022 года

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Директора «Метро МиРа» Александра Мысика выпустили из СИЗО под домашний арест. Заседание по изменению меры пресечения прошло накануне, 22 марта 2023 года.

Как рассказали в Дзержинском районном суде Новосибирска, о том, что директора «Метро МиРа» можно отпустить домой, ходатайствовали следователи. Под арестом он пробудет как минимум до 8 мая 2023 года.

В отношении Александра Мысика возбуждены два уголовных дела. Сначала его обвинили в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. Понять, насколько безопасна дорога, специалисты не могут до сих пор: экспертизу можно будет провести, только когда земля оттает.

Спустя два месяца Мысику предъявили новые обвинения — и опять из-за подъездных дорог к ледовой арене. Как следует из материалов дела, директор «Метро МиРа» оплатил непредусмотренные проектом дноуглубительные работы, чтобы удобнее было пользоваться подводным складом песка. В результате городской бюджет потерял 37 миллионов рублей. На этот раз дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее МУП УЗС ПТС) — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.

В конце января Александр Мысик уже пытался выйти из следственного изолятора, но тогда суд пришел к выводу, что управленцу придется остаться под стражей.

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