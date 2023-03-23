Директора «Метро МиРа» Александра Мысика отпустили под домашний арест

В отношении Александра Мысика возбуждены два уголовных дела. Сначала его обвинили в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. Понять, насколько безопасна дорога, специалисты не могут до сих пор: экспертизу можно будет провести, только когда земля оттает.