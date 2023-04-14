Ущерб свыше 170 миллионов. Третье уголовное дело на директора «Метро МиРа» возбудили в Новосибирске

Отметим, что в отношении Александра Мысика следователями на транспорте уже возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий. Первое — в ноябре 2022 года за то, что он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. Понять, насколько безопасна дорога, специалисты не могут до сих пор: экспертизу можно будет провести, только когда земля оттает.

