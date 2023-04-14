Ущерб свыше 170 миллионов. Третье уголовное дело на директора «Метро МиРа» возбудили в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на директора «Метро МиРа» (бывший «УЗСПТС») Александра Мысика. По версии следствия, при строительстве коллектора у нового ЛДС в Новосибирске были похищены более 170 миллионов рублей.
— С сентября по ноябрь 2019 года директор МУП Новосибирска, превышая должностные полномочия, незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с государственным предприятием на строительные работы одного из объектов в городе Новосибирске. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и о стоимости материалов, — сообщили в СУ СК Новосибирской области.
Ущерб от действий Мысика следователи оценили в сумму свыше 170 миллионов. Прокуратура Новосибирской области называет другую сумму — 140 миллионов.
Отметим, что в отношении Александра Мысика следователями на транспорте уже возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий. Первое — в ноябре 2022 года за то, что он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. Понять, насколько безопасна дорога, специалисты не могут до сих пор: экспертизу можно будет провести, только когда земля оттает.
Спустя два месяца Мысику предъявили новые обвинения — и опять из-за подъездных дорог к ледовой арене. Как следует из материалов дела, директор «Метро МиРа» оплатил непредусмотренные проектом дноуглубительные работы, чтобы удобнее было пользоваться подводным складом песка. В результате городской бюджет потерял 37 миллионов рублей. Сейчас Мысик находится под домашним арестом, его выпустили из СИЗО в марте.
Ранее Контрольно-счетная палата региона подсчитала, что строительные материалы для коллектора закупались по цене на 320% больше, чем у производителя.