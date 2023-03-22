Коллектор у нового ЛДС строят по цене, завышенной на 320%, — кто к этому причастен

Контрольно-счетная палата Новосибирска нашла завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ледовой ареной. Материал купили по цене на 320% больше, чем у производителя.
Этот вопрос обсудили во время сессии Горсовета Новосибирска 22 марта. Депутат Александр Бурмистров обратился к главе КСП Геннадию Шилохвостову:
— Была проверка «УЗСПТС» в части поверхностного водоотвода, написано: «Материал, стоимость которого у производителя составила 42 миллиона рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 миллионов рублей в результате значительной наценки — более 320% — по цепочке посредников». То есть мы видим, что коллектив КСП смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 миллионов рублей. Из внутренней документации «УЗСПТС» следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. Все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую.
Ранее муниципальное предприятие «УЗСПТС» переименовали в «Метро МиР». По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка «Метро МиРа» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры») составила 888,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,9 миллиона. «Метро МиР» принадлежит департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Директор — Александр Мысик. Ранее руководителя отправили в СИЗО из-за некачественных дорог, ведущих к новому ЛДС.
Депутат спросил у главы счетной палаты, какие меры принимают после того, как проверки выявляют подобные нарушения.
— Мы — орган финансового контроля. Мы провели поверку, установили злоупотребление, хищение данной суммы и других. Что в наших полномочиях. Привлечь их, естественно, не можем. Учитывая, что здесь содержится состав преступления, мы материалы формируем и отправляем в правоохранительные органы, — объяснил председатель контрольно-счетной палаты Геннадий Шилохвостов.
Он уточнил, что после передачи материалов проверок в правоохранительные органы контрольно-счетная должна получить отчет о проверке.
— По коллекторам вокруг ледовой арены — какая реакция была? Вот эти 140 миллионов, которые вы обнаружили, какая реакция правоохранительных органов? — уточнил Александр Бурмистров.
На этот вопрос ответил прокурор Новосибирска Роман Сивак:
— Проверка идет, но не о всем можно говорить публично. По данному факту мы работаем, — заключил прокурор.
Ранее мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство водоотвода у нового ЛДС до августа 2023 года. Прошлый документ действовал до ноября 2022 года.