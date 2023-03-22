Коллектор у нового ЛДС строят по цене, завышенной на 320%, — кто к этому причастен

Этот вопрос обсудили во время сессии Горсовета Новосибирска 22 марта. Депутат Александр Бурмистров обратился к главе КСП Геннадию Шилохвостову:

— Была проверка «УЗСПТС» в части поверхностного водоотвода, написано: «Материал, стоимость которого у производителя составила 42 миллиона рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 миллионов рублей в результате значительной наценки — более 320% — по цепочке посредников». То есть мы видим, что коллектив КСП смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 миллионов рублей. Из внутренней документации «УЗСПТС» следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. Все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую.