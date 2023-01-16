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Против директора «Метро МиРа» Александра Мысика возбудили второе дело из-за дорог к новому ЛДС

По версии следствия, из-за него городской бюджет лишился 37 миллионов рублей

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Александра Мысика отправили в СИЗО в ноябре 2022 года

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После прокурорской проверки Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика.

По данным надзорного ведомства, он заказал проведение ненужных работ при строительстве подъездных дорог к новому ЛДС.

— Установлено, что директор МП «Метро МиР» принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация Обского бассейнового водного управления» на сумму 37 155 572 руб. и оплатил выполненные работы, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее МУП УЗПТС) — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, действия Мысика повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба МП «Метро МИР (а значит, и Новосибирску) в сумме более 37 миллионов рублей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Это уголовное дело стало уже вторым для Александра Мысика. В ноябре 2022 года вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий») и опасной экономии при строительстве дорог к ледовой арене. Криминальную история строительства мы собрали в один сюжет.

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