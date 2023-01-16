Против директора «Метро МиРа» Александра Мысика возбудили второе дело из-за дорог к новому ЛДС

После прокурорской проверки Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика.
По данным надзорного ведомства, он заказал проведение ненужных работ при строительстве подъездных дорог к новому ЛДС.
— Установлено, что директор МП «Метро МиР» принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация Обского бассейнового водного управления» на сумму 37 155 572 руб. и оплатил выполненные работы, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее МУП УЗПТС) — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, действия Мысика повлекли тяжкие последствия в виде причинения ущерба МП «Метро МИР (а значит, и Новосибирску) в сумме более 37 миллионов рублей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Это уголовное дело стало уже вторым для Александра Мысика. В ноябре 2022 года вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий») и опасной экономии при строительстве дорог к ледовой арене. Криминальную история строительства мы собрали в один сюжет.