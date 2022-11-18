Следователи хотят отправить Александра Мысика в СИЗО: суд избирает меру пресечения руководителю «МЕТРО МиР» (онлайн)

В Новосибирске задержали руководителя «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Главного эксперта по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в причинении ущерба в сотни миллионов рублей. Сегодня в Дзержинском районном суде ему избирают меру пресечения.

В режиме онлайн рассказываем, что происходит в суде, а также раскрываем детали громкого дела.