Следователи хотят отправить Александра Мысика в СИЗО: суд избирает меру пресечения руководителю «МЕТРО МиР» (онлайн)

Адвокат Павел Яровой заявил, что меру пресечения должен избирать суд не Дзержинского района, а Ленинского - по месту задержания обвиняемого. Представители прокуратуры протестуют.
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Видео из зала суда.
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Объявлен перерыв.
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В прошлом году УЗСПТС переименовали в МП «МЕТРО МиР» (муниципальное предприятие Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры).
МП «Метро МиР» — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов. Выручка компании в 2021 году достигла 888,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн. За всё время работы «Метро МиР» заключил госконтрактов на 2,1 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 122,7 млн рублей. Как заказчик компания заключила госконтракты на 5,9 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 502,9 млн рублей.
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Заседание суда продолжилось.
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Пока заседание поставлено на паузу вспомним детали уголовного дела.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год предприятие добывало песок в протоке Оби.
— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По этой статье Александру Мысику грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сам он вину не признает.
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Сейчас объявлен небольшой перерыв.
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Александр Мысик попросил 20 минут на ознакомление с материалами дела. Суд удовлетворил его ходатайство.
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Александр Мысик уже в зале.
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Следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Стригуненко перед заседанием дал комментарий нашему корреспонденту:
— Преступление связано с нарушением установленного в России порядка строительства автодорожной сети вблизи многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также с нарушением порядка использования донного грунта, полученного в результате дноуглубительных работ. Мысик дал показания, они будут сопоставлены с другими доказательствами. Будем просить меру пресечения в виде заключения под стражу, потому что обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу.
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Александра Мысика защищают адвокаты — Павел Яровой и Марина Морковина (экс-гособвинитель прокуратуры Новосибирской области).
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Эксперты уверены, что силовые структуры ждали подходящего момента, когда срок сдачи основных объектов будет подходить к концу. К тому же задержание Мысика бросает тень на мэра Анатолия Локтя в преддверии выборов.
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По данным следствия, Мысик брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие ЛДС и проведение спортивных мероприятий. Это уже не первые попытки предъявить обвинение Александру Мысику.
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