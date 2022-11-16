Силовики задержали строителей дороги, ведущей к новому ЛДС в Новосибирске, — в чем их подозревают

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.
Источник НГС в правоохранительных органах пояснил, что неустановленные сотрудники МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (сегодня МП «МЕТРО МиР») решили сэкономить средства за счет инженерных решений: в частности, материал подпорной стенки заменили с щебня на гравий. В результате при строительстве дороги грунты оказались недостаточно уплотнены.
Силовики отмечают, что автодорога не может быть введена в эксплуатацию, поскольку не отвечает требованиям качества и безопасности дорожного движения. На сегодняшний день действия сотрудников предприятия ставят под угрозу функционирование ледовой арены и, как следствие, проведение на ней соревнований.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Другой источник в правоохранительных органах отметил, что в рамках расследования были задержаны руководитель «МЕТРО МиР» Александр Мысик, начальник службы организации строительства Сергей Долгушин.
Ранее в офисе «МЕТРО МиР» прошли обыски. Очевидцы сообщили, что силовики приехали на следственное мероприятие на автомобиле без опознавательных знаков.