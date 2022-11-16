У строителей метро в Новосибирске проходят обыски — силовики приехали в МУП

Утром 16 ноября в офисе муниципального предприятия «МЕТРО МиР» появились сотрудники правоохранительных органов.
Представители какого именно ведомства сейчас работают внутри здания, неизвестно: силовики приехали на микроавтобусе Ford Transit без опознавательных знаков.
Охранники на входе в здание подтвердили журналисту НГС, что в настоящее время в офисе «МЕТРО МиР» идут обыски. Источник редакции в правоохранительных органах уточнил, что мероприятие проводится в рамках доследственной проверки. Собеседник добавил, что обыски связаны не с деятельностью предприятия по строительству метро, а с «иными работами».
Представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали в ближайшее время уточнить информацию.
Журналисты НГС выясняют подробности.
МП «МЕТРО МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ранее МУП УЗПТС) — муниципальное предприятие, которое занимается проектированием и строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений. Сотрудники организации также координируют деятельность исполнителей муниципальных контрактов. С 2010 года предприятие возглавляет Александр Мысик.
В середине октября силовики провели обыски в Институте теплофизики. В учреждении назвали мероприятие «обычной работой правоохранительных органов».