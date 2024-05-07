«Друзья, радуйтесь». Экс-режиссера «Ералаша» освободили от наказания — он заявлял о невиновности

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий на СВО служит медиком в штурмовом отряде Источник: предоставлено MSK1.RU Ильей Белостоцким











Экс-режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный по статье УК РФ, получил на СВО госнаграду и освобожден от наказания. Об этом MSK1.RU сообщил сам постановщик. Осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны: ему оставалось отсидеть 2,5 года. На СВО режиссер служит медиком в штурмовом отряде.

— Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость, — рассказал MSK1.RU Белостоцкий. — Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «ЗеКа» («ЗК», «зек», заключенный. — Прим.ред.).



По его словам, представить к награде его могли за случай спасения командира во время одного из боев. Белостоцкий добавил, что во время первого боевого задания через медпункт, где он работает, прошло больше 300 раненых.

Источник: предоставлено MSK1.RU Ильей Белостоцким











Летом 2022 года Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии. Суд признал его виновным в развращении 13-летнего мальчика. Позднее в апелляции наказание смягчили до 6,5 лет. Сам режиссер настаивал на своей невиновности. За 2,5 года до выхода из колонии Белостоцкий заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

О том, что отбывающий наказание режиссер уехал на фронт, рассказала MSK1.RU его сестра в начале декабря 2023 года. Тогда он заявил, что таким образом хочет «вернуть своим родным возможность им гордиться» и ответить всем, кто его «проклинал».



Позиция стороны потерпевшего



MSK1.RU связался с адвокатом потерпевшего Валентиной Филипенковой: они не собираются препятствовать процессу освобождения. По ее словам, мама и мальчик во время следствия неоднократно говорили о том, что не имеют к Илье Белостоцкому никаких претензий, и не обращались в правоохранительные органы.



Адвокат рассказала MSK1.RU, что допрос мальчика был инициативой силовиков: они привезли ребенка и его маму в следственный комитет, где психолог общался с ним без ведома и согласия мамы. Уголовное дело, по словам Филипенковой, стало для мальчика и мамы пыткой.



— Когда ребенок и его законный представитель, то есть мама, заявили, что первоначальные показания не соответствуют действительности и были даны после общения с психологом и со слов психолога, следователи начали говорить о том, что могут возбудить дело о сокрытии преступления, — сказала адвокат. — Впоследствии под настойчивостью мамы они были вынуждены передопросить ребенка.



Допросов было несколько, в том числе и с использованием видеокамеры, где «ребенку задавались каверзные вопросы, пытались уличить его во лжи».



— Кроме того, уже в ходе судебного разбирательства ребенок допрашивался в течение нескольких часов, отвечая на все заданные ему вопросы и утверждал, что Илья невиновен и никакого преступления по отношении к нему не совершал. Мы во всех инстанциях просили оправдать Белостоцкого, — заключила Филипенкова.

Как за участие в СВО освобождают заключенных

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров рассказал, каким образом происходит процесс освобождения от наказания заключенных, отправившихся на фронт. Те, кто заключил контракт на службу уже после вынесения приговора, больше не получают «автоматическое» помилование, объяснил эксперт.



— Если человек уже отбывает наказание, ему заменяют назначенное приговором наказание на условное, — отметил в разговоре с MSK1.RU Кокшаров. — Далее у этого лица есть возможность освобождения от ответственности и погашения судимости. Для этого ему нужно пройти военную службу и уволиться по закрепленному в законе основанию.



Всего причин для увольнения со службы у заключенных четыре: награждение госнаградами за период прохождения службы в условиях СВО, достижение предельного возраста пребывания на военной службе, признание их негодными по состоянию здоровья либо же окончание периода мобилизации или военного положения.

23 марта 2024 года Владимир Путин подписал Федеральный закон об освобождении от уголовного наказания контрактников СВО. Тогда уголовный кодекс дополнился новыми статьями, в которых прописали механизм погашения судимости для тех, кто ушел служить в период мобилизации, военного положения или в военное время. До этого процедура освобождения заключенных, участвующих в СВО, осуществлялась через помилование указом президента.

Действие этих новых поправок не распространяется на совершивших преступление против государства: шпионов, диверсантов, террористов, государственных изменников, наемников, а также бандитов и преступных авторитетов. Кроме того, поправки не работают в отношении осужденных по некоторым статьям против половой неприкосновенности детей.

Первый приговор Белостоцкому вынесли в июле 2022 года, тогда ему назначили 14 лет в колонии по статье о «действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4, ч. 5 132 УК РФ). По данному обвинению он не смог быть освобожден от наказания. Но статья о «развратных действиях» (ч. 2 ст. 135 УК РФ), которая появилась в деле в ноябре того же года, является более легкой и позволяет режиссеру погасить судимость через участие в военных действиях.

Белостоцкого задержали 14 октября 2020 года, и с тех пор он находился в СИЗО. Друзья режиссера заявили, что он пропал, и забили тревогу. Тогда родственники объясняли его исчезновение болезнью.

