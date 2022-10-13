Силовики пришли в новосибирский институт теплофизики — как это объяснили в учреждении

В Институте теплофизики СО РАН заявили о регулярных проверках силовиков. Об этом НГС сообщили в пресс-службе учреждения после сообщения об обысках, которое опубликовало издание «Родные берега».

По данным издания, в институте проводят следственные действия, которые якобы связаны с коррупционным преступлением.

— Никаких комментариев. Даже если кто-то и работает, то это абсолютно не связано с тем, что сейчас кому-то руки заломают и кого-то выведут. У нас эти проверки ФСБ каждую неделю практически. Кто-то ляпнул непонятно что, уже придумали… Следующий напишет, что аресты идут, следующий — что пол-института в кандалы заковали. Нет комментариев и не будет пока, — сообщили НГС в пресс-службе института.

