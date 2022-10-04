Силовики пришли с обыском в администрацию Краснозёрского района — что там изъяли

У главы администрации Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой прошел обыск. Эту информацию сообщил корреспонденту НГС источник, близкий к правоохранительным органам.



Информацию о визите сотрудников ФСБ подтвердила корреспонденту НГС сама Оксана Семёнова.

— Конечно, неприятная ситуация. ФСБ — очень серьезная организация. Я как-то раз, когда была заместителем главы, уже переживала подобную проверку. В этот раз они приехали, потому что у нас концессионер заходит к нам по ЖКХ. Поэтому они (ФСБ. — Прим. ред.) хотели проверить документы именно по этому моменту. Но в мой кабинет они не заходили, меня даже не опрашивали. Взяли документы — попросили сделать копии — у заместителя по ЖКХ и уточнили ряд вопросов у заместителя по правовым вопросам, — пояснила корреспонденту НГС Оксана Семёнова.