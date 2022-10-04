Силовики пришли с обыском в администрацию Краснозёрского района — что там изъяли
Глава района обьяснила, с чем это может быть связано
У главы администрации Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой прошел обыск. Эту информацию сообщил корреспонденту НГС источник, близкий к правоохранительным органам.
Информацию о визите сотрудников ФСБ подтвердила корреспонденту НГС сама Оксана Семёнова.
— Конечно, неприятная ситуация. ФСБ — очень серьезная организация. Я как-то раз, когда была заместителем главы, уже переживала подобную проверку. В этот раз они приехали, потому что у нас концессионер заходит к нам по ЖКХ. Поэтому они (ФСБ. — Прим. ред.) хотели проверить документы именно по этому моменту. Но в мой кабинет они не заходили, меня даже не опрашивали. Взяли документы — попросили сделать копии — у заместителя по ЖКХ и уточнили ряд вопросов у заместителя по правовым вопросам, — пояснила корреспонденту НГС Оксана Семёнова.
Глава администрации Краснозёрского района уточнила, что в районе в настоящее время идет тендер по передаче сферы ЖКХ, за исключением инфраструктуры рабочего поселка, в руки победившего на торгах. Пока, по словам Семёновой, в тендере участвует только одна организация — «Жилкомхоз Сервис». Возможно, что изъятие документов произошло из-за жалоб недоброжелателей, уточнила женщина.
В «Контур.Фокусе» есть только одна действующая компания с таким названием — ЗАО «Жилкомхоз Сервис». Образована эта компания 25 августа 2004 года. Зарегистрирована в районе Северном Новосибирской области. Директор — Владимир Кузнецов. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 59,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 749 тысяч рублей.
Директор ЗАО «Жилкомхоз Сервис» Владимир Кузнецов подтвердил корреспонденту НГС, что компания действительно участвует в тендере, который должен закончиться где-то в конце октября. Про изъятие документов сотрудниками ФСБ Кузнецов ничего не знал. В ФСБ не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об обыске.
27 сентября НГС рассказал о передаче в суд дела бывшего замминстра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, которого обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. А последние громкие обыски силовики проводили у задержанного депутата Заксобрания 7-го созыва и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева. В отношении Лаптева возбуждено уголовное дело о получении взятки.