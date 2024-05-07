Из Украины, Италии и Финляндии. Россиянка собрала уникальную коллекцию из 300 кукол — взгляните на них

Кукол Светлане приносят с помоек и заброшек Источник: 72.RU

У Светланы Медведевой из Тюмени необычное хобби. Она собирает кукол из Советского Союза. Всего за четыре года у нее в коллекции появилось больше 300 кукол. Приехали они не только из российских городов, но и из Украины, Финляндии и даже Италии.



Хотя заниматься коллекционированием женщина и не собиралась. Всё началось с двух кукол, которые долгое время лежали в комиссионке. Их стоимость была всего лишь 50 рублей — и Светлана забрала их себе. Ее мама связала им одежду, и они стали совершенно другими — получается, что она дала куклам вторую жизнь.

