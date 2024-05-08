Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск в мае — когда их ждать

В мае на Новосибирск обрушатся три магнитные бури. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере произойдут 13, 24 и 27 мая. Их воздействие оценивается как слабое.

Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», ранее объясняла, что людям из группы риска во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.

