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Здоровье Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск в мае — когда их ждать

Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск в мае — когда их ждать

Они могут сказаться на метеозависимых людях

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Она из первых вспышек произойдет 13 мая

В мае на Новосибирск обрушатся три магнитные бури. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере произойдут 13, 24 и 27 мая. Их воздействие оценивается как слабое.

Затем бури усилятся в июне

Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», ранее объясняла, что людям из группы риска во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, они достигли 4-го уровня — это оценивается как среднее.

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Магнитная буря Метеозависимость Новосибирск
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