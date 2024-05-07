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Животные Пришла позагорать: новосибирцы сняли на видео дикую косулю на пляже у Бугринского моста

Пришла позагорать: новосибирцы сняли на видео дикую косулю на пляже у Бугринского моста

Животное не боится людей, которые гуляют поблизости

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По словам очевидцев, косуля живет неподалеку от пляжа

Жители Новосибирска сняли на видео косулю, которая пришла на пляж к Бугринского моста. Кадры очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по кадрам, косулю ничуть не смущает наличие людей неподалеку. Дикое животное даже не испугалось собаки, с которой по пляжу гуляла одна из женщин.

— Дозвонился до специалистов, они мне сказали, что это местная косуля, которая живет здесь неподалеку, — комментирует автор видео за кадром.

В Минприроды Новосибирской области пояснили, что уточняют информацию по этой ситуации.

Ранее новосибирцы сняли на видео косулю, которая гуляла по улице Тульской.

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Косуля Животные Новосибирск
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