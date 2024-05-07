Пришла позагорать: новосибирцы сняли на видео дикую косулю на пляже у Бугринского моста

Жители Новосибирска сняли на видео косулю, которая пришла на пляж к Бугринского моста. Кадры очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Судя по кадрам, косулю ничуть не смущает наличие людей неподалеку. Дикое животное даже не испугалось собаки, с которой по пляжу гуляла одна из женщин.
— Дозвонился до специалистов, они мне сказали, что это местная косуля, которая живет здесь неподалеку, — комментирует автор видео за кадром.
В Минприроды Новосибирской области пояснили, что уточняют информацию по этой ситуации.
Ранее новосибирцы сняли на видео косулю, которая гуляла по улице Тульской.