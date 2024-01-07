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«Богат лес на сюрпризы»: новосибирцы заметили косулю на улице Тульской — видео

Как оказалось, животное живет в Бугринской роще

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Это животное часто встречают инспекторы Министерства природных ресурсов НСО

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Новосибирцы сняли на видео косулю, которая гуляла по улице Тульской. Кадры очевидцы опубликовали в группе «Бугринский комитет» во «ВКонтакте».

— Сегодня косуля, гуляющая по бугринским огородам на улице Тульской попалась в объектив. Богат же все-таки наш Бугринский лес на сюрпризы! В общем с прибавлением в нашем «бугринском заповеднике», соседи, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Бугринский комитет

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем телеграм-канале сообщил, что косуля живет в Бугринской роще, это ее естественная среда обитания.

— Министерство знает, что в Бугринской роще живет косуля. Еды много. Инспектор часто ее встречает, издалека медленно и аккуратно гладит взглядом. Любуйтесь и радуйтесь копытному соседству, — написал министр.

Ранее в Новосибирской области в селе Кыштовка заметили сразу несколько косуль. Видео в своем телеграм-канале публиковал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

КосуляЖивотноеНовосибирск
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