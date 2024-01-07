«Богат лес на сюрпризы»: новосибирцы заметили косулю на улице Тульской — видео

Новосибирцы сняли на видео косулю, которая гуляла по улице Тульской. Кадры очевидцы опубликовали в группе «Бугринский комитет» во «ВКонтакте».
— Сегодня косуля, гуляющая по бугринским огородам на улице Тульской попалась в объектив. Богат же все-таки наш Бугринский лес на сюрпризы! В общем с прибавлением в нашем «бугринском заповеднике», соседи, — написал автор поста.
Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем телеграм-канале сообщил, что косуля живет в Бугринской роще, это ее естественная среда обитания.
— Министерство знает, что в Бугринской роще живет косуля. Еды много. Инспектор часто ее встречает, издалека медленно и аккуратно гладит взглядом. Любуйтесь и радуйтесь копытному соседству, — написал министр.
Ранее в Новосибирской области в селе Кыштовка заметили сразу несколько косуль. Видео в своем телеграм-канале публиковал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.