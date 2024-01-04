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«Успели забежать»: косули вышли к людям в Новосибирской области — одна из них попала на видео

Животных заметили в одном из сел региона

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Животных заметили в селе Кыштовка

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В Новосибирской области несколько косуль зашли на территорию населенного пункта. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, их заметили в селе Кыштовка.

Министр опубликовал видео с одним из животных, которое сняли очевидцы. На кадрах можно увидеть, как косуля смотрит по сторонам, а затем идет по снегу к дороге, по которой проезжают машины.

— В этом году несколько косуль успели забежать в Кыштовку, — указано в телеграм-канале.

Как рассказали НГС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, животные зашли на территорию села 3 и 4 января.

— Животные молодые, здоровые. Инспектор министерства и сотрудники полиции сопроводили их до леса. Убедились, что они благополучно погрузились в естественную среду обитания, — сообщили специалисты.

В декабре в городе Куйбышеве Новосибирской области косуля застряла в заборе одного из частных домов.

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