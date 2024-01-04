«Успели забежать»: косули вышли к людям в Новосибирской области — одна из них попала на видео

Министр опубликовал видео с одним из животных, которое сняли очевидцы. На кадрах можно увидеть, как косуля смотрит по сторонам, а затем идет по снегу к дороге, по которой проезжают машины.



— В этом году несколько косуль успели забежать в Кыштовку, — указано в телеграм-канале.

