«Успели забежать»: косули вышли к людям в Новосибирской области — одна из них попала на видео

В Новосибирской области несколько косуль зашли на территорию населенного пункта. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, их заметили в селе Кыштовка.
Министр опубликовал видео с одним из животных, которое сняли очевидцы. На кадрах можно увидеть, как косуля смотрит по сторонам, а затем идет по снегу к дороге, по которой проезжают машины.
— В этом году несколько косуль успели забежать в Кыштовку, — указано в телеграм-канале.
Как рассказали НГС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, животные зашли на территорию села 3 и 4 января.
— Животные молодые, здоровые. Инспектор министерства и сотрудники полиции сопроводили их до леса. Убедились, что они благополучно погрузились в естественную среду обитания, — сообщили специалисты.
В декабре в городе Куйбышеве Новосибирской области косуля застряла в заборе одного из частных домов.