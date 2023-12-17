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Новосибирцы спасли застрявшую в заборе косулю — после ее вывезли в лес и отпустили на волю

Это уже третий случай за месяц, когда копытные выходят к людям

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Животное заметили в городе Куйбышев

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В Новосибирской области дикие косули всё чаще стали выходить к людям. Так, очередное копытное заметили в городе Куйбышеве. Видео в своем телеграм-канале опубликовал министр природы региона Евгений Шестернин.

Судя по кадрам, животное копытом застряло в заборе одного из частных домов. Когда к косуле начал подходить мужчина, она самостоятельно выбралась из плена. Но, видимо, испугавшись, она попыталась сквозь изгородь убежать от людей и вновь застряла.

— В Куйбышеве косуля застряла в заборе. Белое сердце косули не остановилось, а ненадолго приостановилось между ребер забора. Ее вытащили, выпустили и проследили, чтобы с ней всё было в порядке, — говорится в посте.

За последний месяц это уже третий случай, когда косули выходят к людям. Так, в Чанах Новосибирской области около железнодорожного вокзала нашли косулю. Животное лежало недалеко от входа в здание.

А спустя три дня к этому же железнодорожному вокзалу вышла еще одна косуля. Однако на этот раз животное погибло, застряв в заборе.

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КосуляЕвгений ШестернинНовосибирская областьДикие животные
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