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«Приходи, возьмет тебя на камеры»: сибиряк нашел косулю около железнодорожного вокзала и позвал на работу

Разговор с животным мужчина записал на видео

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Животное заметили около входа в здание вокзала

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В Чанах Новосибирской области около железнодорожного вокзала нашли косулю. Животное лежало недалеко от входа в здание. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, опубликованном в паблике, мужчина подходит к косуле, тогда животное резко встает, но потом снова ложится. Сибиряк погладил дикое животное и предложил ей устроиться на работу.

— Пойдешь работать? Приходи к Сергею Викторовичу Баранову, он тебя возьмет на камеры. Тебя как зовут? — говорит мужчина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ЧП Новосибирск», vk.com

В Минприроды Новосибирской области сообщили, что информация о найденной косуле уточняется.

Недавно в Алтайском крае примерно 800 лебедей прилетели зимовать на озеро Светлое, посмотрите, как птицы плещутся в воде.

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