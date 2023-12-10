«Приходи, возьмет тебя на камеры»: сибиряк нашел косулю около железнодорожного вокзала и позвал на работу

В Чанах Новосибирской области около железнодорожного вокзала нашли косулю. Животное лежало недалеко от входа в здание. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео, опубликованном в паблике, мужчина подходит к косуле, тогда животное резко встает, но потом снова ложится. Сибиряк погладил дикое животное и предложил ей устроиться на работу.
— Пойдешь работать? Приходи к Сергею Викторовичу Баранову, он тебя возьмет на камеры. Тебя как зовут? — говорит мужчина.
В Минприроды Новосибирской области сообщили, что информация о найденной косуле уточняется.
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