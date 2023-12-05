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Плещутся в воде и любят овес. На алтайское озеро прилетели зимовать почти тысяча лебедей — видео грациозных птиц

Кроме лебедей, в воде можно заметить уток

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К 5 декабря на озеро Светлое в Алтайском крае слетелись около 800 лебедей

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В Алтайском крае примерно 800 лебедей прилетели зимовать на озеро Светлое, сообщает Telegram-канал регионального Минприроды.

Видео с птицами, которые заполнили водоем, с НГС поделился государственный инспектор КГБУ «Алтайприрода» Алексей Солдатов.

В ролике, предоставленном Алексеем, видно, как многочисленные лебеди плещутся в озере. Одни из них машут крыльями, другие хвостом, а кто-то опускает клюв в воду.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Лебеди грациозно плещутся в незамерзающем озере

Видео: Алексей Солдатов, государственный инспектор КГБУ «Алтайприрода»

В заказнике «Лебединый» за птицами ухаживают и кормят. Их любимое лакомство — овес, отметил Солдатов. Кстати, понаблюдать за ними можно со смотровой площадки заказника. В начале декабря там открылся пункт обогрева для посетителей, подчеркнули в Минприроды.

В 2020 году изящные лебеди-кликуны на незамерзающем озере в Алтайском крае попали на снимки новосибирского фотографа. Полюбоваться кадрами можно здесь.

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