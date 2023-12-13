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Еще одна косуля вышла железнодорожному вокзалу в Чанах — на этот раз животное погибло

На этот раз дикий зверь застрял в заборе

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Животное повредило шею

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В Новосибирской области к железнодорожному вокзалу в Чанах вышла еще одна косуля. Однако на этот раз животное погибло, застряв в заборе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природы региона Евгений Шестернин.

— На прошлой неделе охранники вокзала в Чановском районе вывезли в лес забившуюся в угол здания косулю. Забившуюся, не заблудившуюся, даже попавшую в угловой капкан бессилия косулю. Сегодня инспектор вывез уже тушу косули, которая сломала шею в заборе того же вокзала, — говорится в сообщении.

По словам мониста, шея у копытных одно из слабых мест, поэтому животное легко может получить вред. Остается не известно, та же самая косуля вернулась к людям или к вокзалу забрело другое животное.

На прошлой неделе в Чанах Новосибирской области около железнодорожного вокзала нашли косулю. Животное лежало недалеко от входа в здание. Заблудившееся животное сняли на видео.

На кадрах, мужчина подходит к косуле, тогда животное резко встает, но потом снова ложится. Сибиряк погладил дикое животное и предложил ей устроиться на работу.

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КосуляЖивотныеНовосибирск
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