Кого зальет, а кого заморозит. Метеоролог — о погоде этим летом в России

Рассказываем, какой погоды ждать летом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с 76.RU дал прогноз погоды на предстоящее лето. Несмотря на аномальное майское похолодание, следующие три месяца будут теплыми.

— Летом таких похолоданий не ожидается. Лето в целом ожидается около и выше нормы. Но это средние характеристики. Конечно, лето будет неоднородным. Будет и понижение, будут и очень жаркие температуры за 30 градусов. Но таких понижений, как в начале мая, конечно, не будет. Понижение температуры до 18 градусов в июне и июле — это возможно, — рассказал 76.RU заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — метеоролог, возглавляет ученый совет Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета, заслуженный метеоролог Российской Федерации, доктор технических наук, доцент.



По данным Росгидрометцентра, в июне сильнее всего потепление ощутят на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. А вот на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края в это время будут обильные дожди.



В июле жара придет на восток Северо-Западного федерального округа, северо-восток Центрального федерального округа и на север Приволжского федерального округа. В августе температура выше нормы прогнозируется на юго-западе европейской территории страны, в северной половине Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии.