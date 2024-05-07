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Лето эксклюзив Кого зальет, а кого заморозит. Метеоролог — о погоде этим летом в России

Кого зальет, а кого заморозит. Метеоролог — о погоде этим летом в России

Публикуем прогноз от Романа Вильфанда

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Рассказываем, какой погоды ждать летом

Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с 76.RU дал прогноз погоды на предстоящее лето. Несмотря на аномальное майское похолодание, следующие три месяца будут теплыми.

— Летом таких похолоданий не ожидается. Лето в целом ожидается около и выше нормы. Но это средние характеристики. Конечно, лето будет неоднородным. Будет и понижение, будут и очень жаркие температуры за 30 градусов. Но таких понижений, как в начале мая, конечно, не будет. Понижение температуры до 18 градусов в июне и июле — это возможно, — рассказал 76.RU заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — метеоролог, возглавляет ученый совет Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета, заслуженный метеоролог Российской Федерации, доктор технических наук, доцент.

По данным Росгидрометцентра, в июне сильнее всего потепление ощутят на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. А вот на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края в это время будут обильные дожди.

В июле жара придет на восток Северо-Западного федерального округа, северо-восток Центрального федерального округа и на север Приволжского федерального округа. В августе температура выше нормы прогнозируется на юго-западе европейской территории страны, в северной половине Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии.

Обильные дожди прольются в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа. Кроме того, под конец лета погода наладится на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Уральского федерального округа, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае.

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