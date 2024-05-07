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МРОТ вырастет в два раза, а жизнь — до 78 лет. Какие еще цели поставил перед страной Путин на ближайшие 6 лет — читаем указ

Президент подписал документ в день своего вступления в должность

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Сегодня в Кремле состоялась инаугурация президента

Владимир Путин, вступивший сегодня официально в должность президента России, подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации. Как говорится в документе, он определяет национальные цели на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Всего их определено семь:

  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

  • комфортная и безопасная среда для жизни;

  • экологическое благополучие;

  • устойчивая и динамичная экономика;

  • технологическое лидерство;

  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Для каждого из этих направлений документ определяет конкретные целевые показатели.

Например, если говорить о сохранении населения и его благополучии, то коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030 году (сейчас он составляет 1,41), а ожидаемая продолжительность жизни — до 78 лет. Бедность за это время должна снизиться до 7%, а минимальный размер оплаты труда — вырасти более чем в два раза относительно показателя 2023 года (тогда он был 16 242 рубля, сейчас — 19 242 рубля) и составлять не меньше 35 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, запланировано снижение доли импорта, повышение доступности жилья, благоустройство общественных территорий, снижение смертности в результате ДТП, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, сохранение лесов, увеличение внутренних затрат на исследования и разработки и многое другое.

Этим же указом Владимир Путин определил ближайшие задачи для правительства. До 1 сентября 2024 года оно должно разработать и представить на рассмотрение ряд национальных проектов, а до конца года — единый план по достижению национальных целей развития.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Указ Владимира Путина МРОТ Рождаемость Нацпроект Борьба с бедностью
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