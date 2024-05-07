МРОТ вырастет в два раза, а жизнь — до 78 лет. Какие еще цели поставил перед страной Путин на ближайшие 6 лет — читаем указ

Владимир Путин, вступивший сегодня официально в должность президента России , подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации. Как говорится в документе, он определяет национальные цели на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Всего их определено семь:

Например, если говорить о сохранении населения и его благополучии, то коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030 году (сейчас он составляет 1,41), а ожидаемая продолжительность жизни — до 78 лет. Бедность за это время должна снизиться до 7%, а минимальный размер оплаты труда — вырасти более чем в два раза относительно показателя 2023 года (тогда он был 16 242 рубля, сейчас — 19 242 рубля) и составлять не меньше 35 тысяч рублей в месяц.