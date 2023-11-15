Роды вместо вуза: как девушек подталкивают к отказу от высшего образования и чем это аукнется

В последнее время рождаемость в России всё больше приближается к показателям конца девяностых годов — самой глубокой демографической ямы в новейшей истории страны. Неудивительно, что в сложившейся ситуации власти ищут решение проблемы на всех уровнях. А пытаясь разобраться в причинах низкой рождаемости, нередко приходят к выводу, что всё дело в том, что женщины ориентированы на образование и карьеру, а не семью и деторождение. На днях такое заявление сделала член Совета Федерации Маргарита Павлова.
— Посмотрите, почему женщины стали меньше рожать? За последние сто лет буквально эта ситуация изменилась, — заявила сенатор в интервью изданию «Царьград». — Потому что революция дала возможность женщинам работать. Женщины массово вышли на работу и, соответственно, они забыли про свое такое женское предназначение — рожать, сохранять домашний очаг.
Схожего мнения придерживается министр здравоохранения Михаил Мурашко. В июле, выступая на пленарном заседании Госдумы, он назвал порочной практику, когда женщина откладывает рождение детей ради обеспечения материальной базы.
— Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением, — заявил тогда Мурашко.
Не та ориентация
Если глава Минздрава только осудил «порочную практику», то Павлова пошла дальше и предложила решение. Она считает, что сейчас девушек ориентируют на то, что они должны сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом только выходить замуж и рожать детей: это породило «поколение сорокалетних несчастных женщин, которые не реализовались ни как мать, ни как женщина».
— Система ценностей должна быть пересмотрена, — считает сенатор. — Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их: они либо начинают работать по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя — он затягивается на долгие годы, и в результате упускается вот эта детородная функция.
Разговор о рождаемости у журналиста «Царьграда» и Маргариты Павловой зашел во время «Русского экономического форума» в Челябинске. Ведущий Юрий Пронько удивился, что на экономическом форуме много говорят о нравственности и демографии. Павлова отметила, что это вещи взаимосвязанные и, говоря о деньгах, нужно не забывать о человеке и его предназначении. Вот, например, женщины забыли о своем предназначении — и теперь говорят, что им не от кого рожать.
— Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли и мужчины перестали в них видеть женщин — вот в чём парадокс, — заявила Павлова. — И, соответственно, можно сокрушаться с обоих сторон, негодовать, но вот эта завеса — она мешает найти друг друга в итоге. Одной стороне — увидеть женщин, а женщинам мешают их сильно развитые стороны увидеть мужчин. И здесь вот уже идет конфликт ценностный. И, соответственно, чтобы встало всё на свои места, нужно огромную духовную работу провести, нравственную работу, поставить всё на место.
Рожать нельзя учиться
Речь Маргариты Павловой быстро разошлась на цитаты и получила много критики. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предположил, что следующим заявлением в таком ключе может быть предложение вернуть домострой.
— Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего — в обеих функциях. Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки, — заявил Смолин.
Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласен, что лучше бы найти золотую середину между рождением детей и получением образования, семьей и карьерой. Если достичь баланса не получится, то просядет экономическая сфера.
— Самый производительный возраст у нас — с 18 до 30 лет. Если мы выводим из строя самых производительных людей, говорим им — вы давайте рожайте вместо получения знаний, то у нас и экономика упадет, — говорит Георгий Остапкович. — Женщин в некоторых видах деятельности работает гораздо больше, чем мужчин: образование, здравоохранение, текстильная, обувная промышленности. Мы сократим экономику таким образом. Да, появятся дети, да, дети — это наше будущее, наши трудовые ресурсы и наши знания. Но нужно находить какую-то золотую середину. Женщина может и обучаться, и рожать детей — создайте условия и возможности, социальную сферу.
Остапкович полагает, что ничего страшного во втором демографическом переходе (так называют тренд на позднее рождение детей) нет, но увеличение доли пожилых людей требует больших вложений в социальную поддержку, а это тоже бьет по экономике. Так что вопросом рождаемости тоже нужно заниматься.
— Нужно создавать возможности, субсидировать семьи. Увеличьте тот же материнский капитал до полутора миллионов рублей, ведь изначально он дал скачок рождаемости, — предлагает Остапкович. — Если вы думаете об экономике стратегически, рассчитываете на пять, десять, двадцать лет, нужно субсидировать семьи и создавать возможности, принципиально больше вкладывать в человеческий капитал.
Не маткапиталом единым
На предложения мотивировать к рождению детей финансово есть что возразить. Сама Павлова в своем интервью «Царьграду» упоминала иностранный опыт, который продемонстрировал такую стратегию как не самую эффективную.
— Очень много нас сейчас пытаются пустить по ложному пути, говоря о том, что демографию можно поднять с помощью экономических мер — дайте молодой семье побольше пособий, квартиры, машины, — заявила сенатор. — И нам говорят, что пока этих вот факторов не будет, молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Это совершенно ложный путь — и опыт Арабских Эмиратов это доказывает, потому что там просто забросали семью всевозможными экономическими мерами поддержки и при этом коэффициент рождаемости не растет.
Кандидат социологических наук Екатерина Зайцева говорит, что в вопросе роста рождаемости есть две составляющие — экономическая и психологическая. Сто лет назад совпадали оба фактора: с одной стороны, у людей была психологическая потребность в рождении детей, с другой — ребенок был экономически выгоден за счет того, что с раннего возраста участвовал в работах семьи. Сейчас дети не будут экономически выгодны, сколько бы ни вкладывало государство в семьи. Но есть еще психологическая составляющая: если у людей нет желания воспитывать детей, то никакие меры поддержки их не замотивируют.
— Есть два показателя: среднее желаемое и среднее ожидаемое количество детей. Среднее желаемое — это количество детей, которое человек хотел бы завести в идеальных условиях, а среднее ожидаемое — в реальных, — объясняет социолог. — Проблема в том, что у нас сейчас среднее желаемое количество детей не сильно отличается от среднего ожидаемого. Что бы мы сейчас ни предлагали, какие экономические меры ни предпринимали, среднее желаемое количество детей не дотягивает до показателя, который бы обеспечивал статичность населения. Да, нужно менять ценностные установки и репродуктивные как их часть.
«Статичность населения», по информации Всемирной организации здравоохранения, будет обеспечена, если на каждую женщину будет приходиться 2,1 ребенка. В России, по данным Росстата, в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5.
Что касается высшего образования, то, по мнению социолога, Маргарита Павлова действительно затронула важную проблему, упомянув, что многие выпускники вузов работают по другим специальностям. Однако корень ее, по мнению Екатерины Зайцевой, скорее в том, что нерациональна сама система высшего образования: специалистов многих профилей выпускают больше, чем нужно, но это тема для отдельного разговора.
К слову, сама Маргарита Павлова тоже в каком-то смысле работает не по специальности — по первому образованию она социолог-психолог социально-культурной сферы. Правда, позже сенатор окончила магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Справедливости ради — к тому моменту у будущего сенатора уже было двое детей, а несколько лет спустя она родила третьего.