Роды вместо вуза: как девушек подталкивают к отказу от высшего образования и чем это аукнется

Рожать нельзя учиться

Речь Маргариты Павловой быстро разошлась на цитаты и получила много критики. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предположил, что следующим заявлением в таком ключе может быть предложение вернуть домострой.



— Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего — в обеих функциях. Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки, — заявил Смолин.



Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласен, что лучше бы найти золотую середину между рождением детей и получением образования, семьей и карьерой. Если достичь баланса не получится, то просядет экономическая сфера.