НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

ю-в.

 758мм 27%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,31
EUR 98,47
Реклама

СРОЧНО

У новосибирских дорожников прошли обыски

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Как ловили насильника
Куда отправить ребенка летом
Рост цен на жильё
Позаботиться о теле
Как цветут горы
НГС в Telegram
Криминал Нападение на школьницу Дело о нападении подростка на маленькую девочку взял на контроль глава СК

Дело о нападении подростка на маленькую девочку взял на контроль глава СК

Инцидент, который привлек внимание Александра Бастрыкина произошел в Ордынском районе Новосибирской области

193
1 комментарий
Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о надругательстве над маленькой девочкой в новосибирском посёлке. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

— В СМИ и социальной сети сообщается, что 5 мая текущего года в одном из населенных пунктов Новосибирской области 15-летний подросток выследил восьмилетнюю девочку, когда она шла по улице, после чего завел в безлюдное место и совершил в отношении нее противоправные действия, — сказано в сообщении СКР.

Быстрыкин потребовал доклад о предварительных результатах расследования от руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалёва.

Накануне НГС писал, что полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.

— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.

Корреспондент НГС отправился в Ордынский район и пообщался с местными жителями о задержанном подростке и о том, как его ловили активисты.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Бастрыкин СКР Изнасиловал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Evgeni,  49

Юлия,  49

Татьяна,  40

Оленька,  51

Vov,  40

Алексей,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление