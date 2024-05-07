Дело о нападении подростка на маленькую девочку взял на контроль глава СК

Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела Источник: СКР, Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о надругательстве над маленькой девочкой в новосибирском посёлке. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.



— В СМИ и социальной сети сообщается, что 5 мая текущего года в одном из населенных пунктов Новосибирской области 15-летний подросток выследил восьмилетнюю девочку, когда она шла по улице, после чего завел в безлюдное место и совершил в отношении нее противоправные действия, — сказано в сообщении СКР.

Быстрыкин потребовал доклад о предварительных результатах расследования от руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалёва.

Накануне НГС писал, что полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.

— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.



Корреспондент НГС отправился в Ордынский район и пообщался с местными жителями о задержанном подростке и о том, как его ловили активисты.