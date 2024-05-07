Дело о нападении подростка на маленькую девочку взял на контроль глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о надругательстве над маленькой девочкой в новосибирском посёлке. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
— В СМИ и социальной сети сообщается, что 5 мая текущего года в одном из населенных пунктов Новосибирской области 15-летний подросток выследил восьмилетнюю девочку, когда она шла по улице, после чего завел в безлюдное место и совершил в отношении нее противоправные действия, — сказано в сообщении СКР.
Быстрыкин потребовал доклад о предварительных результатах расследования от руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалёва.
Накануне НГС писал, что полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.
— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.
Корреспондент НГС отправился в Ордынский район и пообщался с местными жителями о задержанном подростке и о том, как его ловили активисты.
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