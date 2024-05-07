«Хотелось самому взять лопату»: мэр Новосибирска раскритиковал уборку улиц в Октябрьском районе

7 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил как проходится уборка улиц в Октябрьском районе. Градоначальник оказался недоволен результатом.
— Сегодня проверил, как убирают Октябрьский район. Хотелось самому взять лопату. Районная администрация после проверки, уверен, активизирует свою работу. Но многое нужно решать не точечными действиями, а системно, — отметила Кудрявцев.
Мэр прошелся по улицам Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова, посетил частный сектор и Военном городке. По словам Кудрявцева, в районе обнаружили несколько несанкционированных свалок, грязь и мусор у бордюров, а также мешки с мусором, которые остались после субботника.
Ранее мэр назвал причины появления пыли в городе. Максим Кудрявцев уверен, что у нас ситуация с грязью хуже, чем в других городах.