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Мэр Новосибирска раскритиковал уборку улиц

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Город «Хотелось самому взять лопату»: мэр Новосибирска раскритиковал уборку улиц в Октябрьском районе

«Хотелось самому взять лопату»: мэр Новосибирска раскритиковал уборку улиц в Октябрьском районе

В районе нашли несколько несанкционированных свалок и мешки с мусором

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Мэр прошелся по улицам Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова

7 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил как проходится уборка улиц в Октябрьском районе. Градоначальник оказался недоволен результатом.

— Сегодня проверил, как убирают Октябрьский район. Хотелось самому взять лопату. Районная администрация после проверки, уверен, активизирует свою работу. Но многое нужно решать не точечными действиями, а системно, — отметила Кудрявцев.

Грязь и мусор у бордюров

Мэр прошелся по улицам Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова, посетил частный сектор и Военном городке. По словам Кудрявцева, в районе обнаружили несколько несанкционированных свалок, грязь и мусор у бордюров, а также мешки с мусором, которые остались после субботника.

Ранее мэр назвал причины появления пыли в городе. Максим Кудрявцев уверен, что у нас ситуация с грязью хуже, чем в других городах.

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Уборка улиц Пыль Новосибирск
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