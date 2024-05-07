«Хотелось самому взять лопату»: мэр Новосибирска раскритиковал уборку улиц в Октябрьском районе

Мэр прошелся по улицам Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева











7 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил как проходится уборка улиц в Октябрьском районе. Градоначальник оказался недоволен результатом.



— Сегодня проверил, как убирают Октябрьский район. Хотелось самому взять лопату. Районная администрация после проверки, уверен, активизирует свою работу. Но многое нужно решать не точечными действиями, а системно, — отметила Кудрявцев.

Грязь и мусор у бордюров Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева











Мэр прошелся по улицам Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова, посетил частный сектор и Военном городке. По словам Кудрявцева, в районе обнаружили несколько несанкционированных свалок, грязь и мусор у бордюров, а также мешки с мусором, которые остались после субботника.

