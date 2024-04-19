Песок, бордюры и стройки. Новый мэр Новосибирска назвал причины появления пыли в городе — как решить проблему

Максим Кудрявцев планирует бороться с пылью в Новосибирске Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время интервью главному редактору НГС назвал несколько причин появления пыли в городе. Он уверен, что с грязью можно бороться и объяснил, как это сделать.



Максим Кудрявцев отметил, что в Новосибирске ситуация с пылью хуже, чем в других городах. Среди причин такой грязи в городе мэр называет песочную смесь, которой посыпают улицы зимой, он считает, что стоит проанализировать качества смеси и сразу после завершения зимнего периода, убирать ее. Второй проблемой он считает уровень бордюров, потому что во время дождей грунт вымывается на дороги, высыхает и превращается в пыль. Последняя причина, по мнению мэра, — стройки, с которых выезжают большегрузы со слоем земли на колесах.

— Причин несколько, нужен контроль. Самое главное, когда заканчивается зимний период, надо профессионально осуществить уборку города, чтобы максимально в короткие сроки прошла специализированная техника и коммунальные бригады, — ответил на вопрос о пыли Максим Кудрявцев в интервью НГС.

Решение вопроса с грязью в городе, уверен Максим Кудрявцев, должно быть комплексным и он готов погрузиться в эту тему. Полное интервью с мэром, вы можете посмотреть по этой ссылке.

А вы верите, что Новосибирск можно избавить от пыли? Да, если грамотно заняться этим вопросом Нет, пыль с нами навсегда Напишу ответ в комментарии

Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, впервые претендентов на пост главы отбирала специальная комиссия из 8 человек, 17 кандидатов прошли тест, решить который смогли только Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев, они же рассказали комиссии свои программы по развитию города. После программы представили депутатам Горсовета, Максим Кудрявцев выиграл с большим отрывом, за него проголосовали 40 из 45 депутатов. О том, как выбирали нового мэра, читайте в материале НГС.



Новый мэр был депутатом Госдумы с 2016 года по 2021 год и топ-менеджером «Ростелекома». Инаугурация пройдет 26 апреля.

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