НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

6 м/c,

с-з.

 748мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

Как решить проблему пыли в Новосибирске?

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Город Песок, бордюры и стройки. Новый мэр Новосибирска назвал причины появления пыли в городе — как решить проблему

Песок, бордюры и стройки. Новый мэр Новосибирска назвал причины появления пыли в городе — как решить проблему

Максим Кудрявцев уверен, что у нас ситуация с грязью хуже, чем в других городах

1 089
24 комментария
Максим Кудрявцев планирует бороться с пылью в Новосибирске

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время интервью главному редактору НГС назвал несколько причин появления пыли в городе. Он уверен, что с грязью можно бороться и объяснил, как это сделать.

Максим Кудрявцев отметил, что в Новосибирске ситуация с пылью хуже, чем в других городах. Среди причин такой грязи в городе мэр называет песочную смесь, которой посыпают улицы зимой, он считает, что стоит проанализировать качества смеси и сразу после завершения зимнего периода, убирать ее. Второй проблемой он считает уровень бордюров, потому что во время дождей грунт вымывается на дороги, высыхает и превращается в пыль. Последняя причина, по мнению мэра, — стройки, с которых выезжают большегрузы со слоем земли на колесах.

— Причин несколько, нужен контроль. Самое главное, когда заканчивается зимний период, надо профессионально осуществить уборку города, чтобы максимально в короткие сроки прошла специализированная техника и коммунальные бригады, — ответил на вопрос о пыли Максим Кудрявцев в интервью НГС.

Решение вопроса с грязью в городе, уверен Максим Кудрявцев, должно быть комплексным и он готов погрузиться в эту тему. Полное интервью с мэром, вы можете посмотреть по этой ссылке.

А вы верите, что Новосибирск можно избавить от пыли?

Да, если грамотно заняться этим вопросом
Нет, пыль с нами навсегда
Напишу ответ в комментарии

Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, впервые претендентов на пост главы отбирала специальная комиссия из 8 человек, 17 кандидатов прошли тест, решить который смогли только Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев, они же рассказали комиссии свои программы по развитию города. После программы представили депутатам Горсовета, Максим Кудрявцев выиграл с большим отрывом, за него проголосовали 40 из 45 депутатов. О том, как выбирали нового мэра, читайте в материале НГС.

Новый мэр был депутатом Госдумы с 2016 года по 2021 год и топ-менеджером «Ростелекома». Инаугурация пройдет 26 апреля.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  52

Привет,  37

Pov_13,  36

Alena,  43

Nisa,  40

Vladimir1990,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление