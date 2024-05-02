«Отлетел в колесо, сломав полморды»: в Новосибирске произошло массовое ДТП с тремя автомобилями — фото

Авария случилась ночью Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Ночью 2 мая на улице Петухова в Новосибирске произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».



Один из подписчиков заявил каналу, что в ДТП попал его папа. Он утверждает следующее:



— Мой отец ехал на сером автомобиле Volkswagen в Краснообск. Перед ним столкнулись черный Volvo и белая Honda. Один из них отлетел моему отцу в колесо, сломав при этом полморды Volkswagen.

В посте уточняется, что на место происшествия приезжали сотрудники МЧС и полиция. По версии его автора, никто не пострадал. НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Кроме того, очевидцы сообщают, что после аварии загорелась Honda.

Сегодня утром на оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл: НГС публиковал видео с места.

