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Происшествия «Отлетел в колесо, сломав полморды»: в Новосибирске произошло массовое ДТП с тремя автомобилями — фото

«Отлетел в колесо, сломав полморды»: в Новосибирске произошло массовое ДТП с тремя автомобилями — фото

Очевидцы в соцсетях сообщают, что никто не пострадал

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Авария случилась ночью

Ночью 2 мая на улице Петухова в Новосибирске произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Один из подписчиков заявил каналу, что в ДТП попал его папа. Он утверждает следующее:

— Мой отец ехал на сером автомобиле Volkswagen в Краснообск. Перед ним столкнулись черный Volvo и белая Honda. Один из них отлетел моему отцу в колесо, сломав при этом полморды Volkswagen.

В посте уточняется, что на место происшествия приезжали сотрудники МЧС и полиция. По версии его автора, никто не пострадал. НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Кроме того, очевидцы сообщают, что после аварии загорелась Honda.

Если вы были очевидцем инцидента, свяжитесь с редакцией НГС
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Мы в соцсетях

Сегодня утром на оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл: НГС публиковал видео с места.

Обновлено.

В Госавтоинспекции НГС подтвердили, что ДТП оформлено без пострадавших.

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